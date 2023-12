Odem u Zvezdu, odigram šest mečeva i ispadnem! Prijatelj ga zvao, a njega nije zanimala Srbija!

Mladi fudbaler bio je nadomak transfera u Crvenu zvezdu, ali ga to nije zanimalo.

Crvena zvezda je tokom ljeta aktivno radila na tržištu kako bi formirala tim sposoban da se bori sa najjačim ekipama u Ligi šampiona, ali... Bilo je transfer promašaja u prelaznom roku, bilo je onih koji su stigli prekasno u tim, a Benžaman Bušuari (22) nije pojačao ekipu iako se činilo da su u redovima srpskog šampiona ozbiljno zainteresovani za njega.

Na kraju je Crvena zvezda angažovala In Bom Hvanga koji je ostao bez opcija jer mu je propao transfer u neki od klubova iz Zapadne Evrope. Sa Olimpijakosom nije prošao pripreme, pa nije mogao da bira gdje će da nastavi karijeru, a Crvena zvezda je to iskoristila kako bi dovela reprezentativca južne Koreje. Bušuari smatra da transferu Zvezdu svakako nije bio dobra opcija za njega!

"Smatrao sam nije bilo vrijedno zamijeniti Sent Etjen odlaskom tamo. I da je veća plata, Liga šampiona, dobra grupa, pošto je Krasoov tim igrao sa Sitijem i Lajpcigom... Odigrati šest mečeva u Ligi šampiona i vjerovatno ispasti. Pored toga, život tamo me nije interesovao, nije mi se išlo. Ukoliko obezbijedite promociju sa Sent Etjenom već imate sve, navijače, stadion, sredinu koju poznajete. Kada već imate sve ovdje, zašto biste rizikovali da odete negdje drugdje?", istakao je Benžaman Bušuari koji je već jednom govorio o svojoj odluci.

Međutim, pitanje je da li je Benžaman Bušuari dobro procijenio situaciju na tržištu prethodnog ljeta. Iako Crvena zvezda stvarno završava takmičenje u Evropi nakon samo šest utakmica, on je ostao drugoligaški igrač i trenutno njegovoj ekipi ne ide sjajno - odnosno, nisu na mjestu koje vodi u elitni rang francuskog fudbala.

"Ne bi trebalo često da pričamo o tome, ali želimo da se vratimo u Ligu 1. Da bismo to uradili, ne možemo da izgubimo mečeve od Poa. Takve stvari treba da izbjegnemo i da se popravimo", zaključio je talentovani vezni fudbaler.

On je ove sezone odigrao 14 od 15 prvenstvenih mečeva Sent Etjena, a bio je akter i tri uzastopna poraza koji su ekipu udaljili od vrha tabele. Mladi fudbaler, koji se već opredijelio da predstavlja Maroko, nema nijedan gol i nijednu asistenciju u dosadašnjem dijelu druge lige Francuske, dok njegov tim zauzima sedmu poziciju na tabeli sa osam bodova manje od lidera.