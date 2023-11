Filip izabrao Švajcarsku umjesto Srbije: "Piksi nije znao ni kako se zovem!"

Filip Ugrinić smatra da FSS nije učinio sve da on zaigra za Srbiju.

Izvor: MN Press/Arena sport/printscreen

Novopečeni švajcarski reprezentativac Filip Ugrinić pokazao je ove sezone u dresu Jang Bojsa da je ozbiljan potencijal. To je na svojoj koži osjetila i Crvena zvezda, kojoj je prvo nedavno dao gol u Beogradu, a potom je prethodne noći orkestrirao veznim redom i odveo Jang Bojs u nokaut fazu Lige Evrope, dok je srpskog šampiona izbacio iz UEFA takmičenja.

Ugrinić je inače naravno srpskog porekla, roditelji su mu iz Župe, međutim izabrao je da nosi dres Švajcarske i o tome je nedavno govorio selektor "orlova" Dragan Stojković. Na konferenciji za medije je istakao da ga je Fudbalski savez Srbije (FSS) kontaktirao fudbalera Jang Bojsa i da je on izabrao Švajcarsku, a tom prilikom nije bio siguran da li se igrač zove Ugrinić ili Ugrinović. To mu je nekoliko nedjelja kasnije zamjerio Ugrinić: "Kako bih vam rekao, neću ništa loše reći, ništa tu nije bilo protiv Srbije. Jednostavno, da su oni bili u kontaktu sa mnom, selektor Srbije bi znao kako se ja zovem", istakao je Ugrinić, prenosi B92.

"Jednostavno, ljudi iz Švajcarske su pričali sa mnom, to je prevagnulo. Srbija i ja nismo bili u kontaktu prethodnih mjeseci, to nije tačna informacija. Zvali su me dvije nedjelje prije reprezentativne pauze (utakmice protiv Bugarske prim.aut.), a ja sam se tada već odlučio da ću nositi dres Švajcarske", rekao je fudbaler koji je bio u timu Švajcarske i za meč protiv tzv. Kosova, a koji će možda igrati i na Evropskom prvenstvu 2024.

Što se tiče same utakmice, rekao je da je zadovoljan pobjedom: "Lijep je osjećaj, jako važna utakmica. Žao mi je da nismo prošli i jedni i drugi. Ponovo su navijači Zvezde napravili sjajnu atmosferu. Želim im sve najbolje u budućnosti. Bilo je teško, ali kada se pogleda grupa, vidjelo se da će se između Zvezde i Jang Bojsa odlučivati ko ide u Ligu Evrope. Jeste mi žao, ali jednostavno, takav je fudbal", kazao je Ugrinić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!