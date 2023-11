Ranko Stojić: Imaće Zvezda puno posla, ali ne vjerujem da će uspjeti!

Ranko Stojić vjeruje da je mnogo posla pred Crvenom zvezdom u januaru, ali da ne vjeruje da će sve uspjeti tada da postignu i da je bolje da nešto ostave i za ljeto, ako već ne pronađu dovoljno kvalitetna rješenja.

Nekadašnji fudbaler, fudbalski agent i analitičar Ranko Stojić kritikovao je trenera Crvene zvezde Baraka Bahara zbog mnogih stvari, prije svega zbog odnosa koji ima sa igračima, ali je istakao da je beogradski tim odigrao vrlo dobro u Bernu i da je uz malo sreće mogao i do povoljnijeg rezultata. Ipak, bilo kako bilo, evropska sezona već sada može da se arhivira i da se Zvezda odmah okrene budućnosti, tako da su u Zvezdi vidjeli koje sve manjkavosti postoje i moraju da reaguju već u januarskom prelaznom roku, ističe Stojić za TV Arena Sport.

Prema njegovim riječima, Zvezda mora da riješi problem na levoj strani - gdje ima previše ofanzivnih igrača, dok isto tako mora da pronađe i alternativu Milanu Rodiću. Dodatno, Stojić je istakao da Zvezda mora da dovede pravog defanzivnog veznog, kao i da angažuje ljevonogog štopera. Uz to, poželjno bi bilo i da smanji kadar centralnih bekova...

"Bilo bi mudro, ali i neophodno. Da li ide Bukari? BIće odlazaka, ali najmanje na tim pozicijama, jedino ako je finansijska situacija urgentna. Nije problem na desnoj strani. Bilo bi pametno i neophodno da se u januaru izvrši ozbiljna rekonstrukcija jer Zvezda ima četvoricu ili petoricu lijevih napadača. To su Katai, Lučić, Mitrović i Olajinka, pa i Ivanić koji je to igrao, a desno imate samo Bukarija i malog Kabića koji će možda imati veću minutažu u drugom dijelu", rekao je Ranko Stojić.

"U veznom redu od šest igrača imate petoricu koji su osmice (igrači koji igraju od šesnaesterca do šesnaesterca, prim. aut.), a samo je Mijailović šestica (defanzivni vezni), ali od njega nema progresa, ovo je njegov limit. Treba vam neko kao što je to bio Sanogo, ali dvije godine brži i jači. Imate Rodića koji se muči lijevo, a nema alternativu. Imate šest-sedam štopera, ali nijedan nije ljevonog", dodao je Stojić uz poruku da ne želi u ovom trenutku da "pametuje" rukovodstvu Crvene zvezde, ali da su to stvari koje moraju da se riješe što prije.

"Morate da imate još jednog lijevog beka, jednog ljevonogog štopera, pa ako igrate sistem sa četvoricom, ne treba vam više od četvorice jer to košta. Biće tu puno posla za Zvezdu, da li će sve realizovati, vrlo teško. Možda je bolje nešto i da ne realizuju ako ne nađu kvalitet, nego pripremiti se za jun, nikako ne kasnije da bi bili raspolaganju treneru za novu sezonu", zaključio je on.

Podsjetimo, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić nedavno je izjavio da klub ima ponude od 70 miliona evra i da će u januaru biti dosta odlazaka.

