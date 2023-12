Dotad ko živ, a ko mrtav! Duljaj spomenuo šamar, pa otvorio dušu: Neki će reći da se dodvoravam, ali moram ovo da kažem

Igor Duljaj imao je emotivno izlaganje na konferenciji za medije.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Partizan želi da zadrži prvo mjesto na tabeli i da pobijedi Vojvodinu u derbiju kola Superlige (subota 15.30 časova). Dan uoči utakmice trener crno-bijelih Igor Duljaj održao je konferenciju za medije na kojoj je pored same utakmice i planova u vezi sa terenom pričao i o navijačima i imao je emotivno izlaganje o svemu tome.

"Dođite da nas podržite. Neko će reći da se dodvoravam navijačima, ali ja to kažem od srca. Ima nas mnogo koji volimo Partizan, svuda nas ima u svijetu, ne samo u Srbiji. Ovo je naš Partizan, dajte podršku ekipi i našim igračima, to je izuzetno važno. Nisam bio na košarkaškoj utakmici, ali je ta atmosfera nevjerovatna. Vidjeti te igrače, velikog Željka Obradovića kako vodi meč, niko ih ne dijeli, to su sve naši igrači. Vaša pomoć nam mnogo znači", rekao je Duljaj.

Čestitao je omladincima Partizana koji su obezbijedili proljeće u Evropi, a onda je dao emotivan odgovor i na pitanje da li nekog od njih vidi u seniorskom timu na zimskim pripremama.

"Moram jedno da vam kažem, do priprema, ko živ, a ko mrtav. Ja živim od danas do sutra i do sljedeće utakmice. Do Vojvodine, a poslije šta će biti, ne mogu da vam kažem, ko zna šta će biti poslije toga."

Kada je u pitanju utakmica, njegov stav je jasan.

"Za nas je svaka utakmica derbi, tako i sa Vojvodinom. Biće teško, oni su imali dva teška meča sa Zvezdom i TSC-om. Trener Popović, tek sad dolazi njegov rad do izražaja, imaju dosta iskusnih igrača, Vukanovića, Malbašića, Zukića, uvijek su bili nezgodan rival za nas i uzimali su nam bodove u prošlosti. Igramo na našem terenu i najveći motiv je da se dobrom igrom odužimo svima koji su došli na prošli meč da nam daju podršku. Meni je to najveći motiv, vjerujem da je tako i sa igračima, da dođe opet 8-10.000 duša koji dolaze čistog srca da podrže tim."

Vojvodina je u prošlom kolu namučila Crvenu zvezdu, ali je izgubila u Novom Sadu.

"U odnosu na meč sa Zvezdom koji su odigrali, očekujem otvorenu igru. Oni imaju odlične pojedince, trenera koji ima internacionalno iskustvo. Mi se fokusiramo uvijek samo na sljedeću utakmicu i na našu ekipu. Raduje me povratak Saldanje koji je odradio svoju kaznu zbog kartona, nadam se da će i Aranđel Stojković biti spreman. Prošli meč igrao je 45 minuta sa dva treninga, Nikolić je igrao bolestan, imao je maltene upalu pluća, ima visoku temperaturu i dalje i on neće biti spreman. Severina se još nije oporavio."

I crno-bijeli su doživjeli poraz u prethodnom kolu i to ubjedljivo od ekipe TSC (4:0).

"Kada su dobri rezultati pričamo o lošim stvarima, kada se utakmica zasluženo izgubi sa 4:0, golovi su pali iz prekida, ali je to već zaboravljeno. Igrači su svjesni da se mnogo očekuje od nas. Izuzetno je važno da vidimo koji su to uslovi da bi neko bio uspješan da bi neko jurio titulu. Postavljam pitanje, na koji to način? Od igrača tražim da se pošteno borimo, da damo maksimum i da kada se pogledamo u ogledalo znamo da li smo dali sve od sebe. Priče o tituli, jesenjoj tituli, to ne dolazi u ozbir. Samo je fokus na sljedeći meč, a to je Čukarički. Uh, pardon, to je Vojvodina."

Priznao je i trener Partizana da je taj poraz šamar za tim.

"Nismo imali poraz dugo, naravno da će doći do toga, to je bilo protiv TSC-a, zasluženo smo izgubili. Bio je to šamar za nas, važno je da smo se otrijeznili. Najveći motiv je da vratiom dug ljudima koji su bili na prošloj utakmici. Ako ima nešto pozitivno, to je da nijedan igrač nije dobio nijedan zvižduk, uvredu, već su ih pozdravili za sve što su uradili. Vjerujem u ovu ekipu, igrače, vidjećemo koje su naše mogućnosti. Najvažnije je da su ljudi prepoznali da momci daju sve od sebe i da se njihov trud i rad cijene."

Spomenuo je i prethodni meč sa Vojvodinom u Novom Sadu. "Možete uvijek da se pripremite, imate plan kako želite da igrate, kao i protivnički tim. Onda drugi minut, korner, gol, sve pada u vodu i mora da se mijenja. Moramo da budemo fokusirani od prvog minuta. Taj meč bio je na početku prvenstva, nismo bili ni mi ni oni u takmičarskoj formi, biće jači intenzitet. Mnogi očekuju da mi moramo da dobijemo sve, ali ja pritisak ne stavljam na svoj tim, samo da damo sve od sebe. Što se prekida tiče, tri gola su protiv TSC-a primljena iz prekida, to je moja odgovornost, nismo ušli u meč sa pravim fokusom. Prekidi, možete da ih vježbate svaki dan, onda primite gol iz centaršuta, vjetar odradi takav dio posla. Radićemo naše prekide na treningu."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Pričao je i o povrijeđenom Ksanderu Severini. "Ušao je u formu, mnogo puta sam rekao da je važno kada na klupi imate igrače, poput Nikolića i Severine koji donesu rezultat, prije toga Kalulu. Važno je da imate igrače koji mogu da uđu i da ili drže ili promijene ritam. Ksandera nema trenutno, ali razmišljamo samo o onima koji su spremni i oni će biti na terenu."

Za kraj se obratio omladincima. "Bio sam na stadionu, gledao sam tu utakmicu, čestitam našim igračima. Doprinos su imali i igrači koji treniraju sa prvim timom i vide kakva je to razlika. Jovanović je odigrao odličan meč, fizički je dominantan u odnosu na vršnjake, dao je i gol. Na njima je da rade, moraju da shvate da mnogi, mnogi, će ići drugim putem da bi došli do uspjeha. Tako je bilo i u mojoj generaciji gdje je par njih došlo do seniorskog tima. Oni moraju samo da rade, rade i rade, samo tako mogu da uspiju. Čestitam igračima i treneru", zaključio je Duljaj.