Zvali Zvezda i Partizan, a Haris izabrao najboljeg čovjeka! Rekli su: "Dobićeš sve kao u Dinamu!"

Nekadašnji fudbaler Želje i Dinama otkrio je zbog čega nije pojačao Crvenu zvezdu kad je imao ponudu da dođe u Beograd.

Izvor: MN PRESS/ARHIVA - T. MIHAJLOVIĆ

Nekadašnji jugoslovenski fudbaler Haris Škoro (61) svojevremeno je igrao za Željezničr iz Sarajeva i Dinamo iz Zagreba, a moglo je da se desi i da obuče dres Crvene zvezde. U isto vrijeme su se za njegov potpis otimala četiri najveća kluba iz Jugoslavije - Dinamo je kao aduta imao Miroslava "Ćiru" Blaževića, Zvezda je bila spremna da uputi najbolju ponudu, a Partizan i Hajduk željeli su jednog od najboljih napadača lige u svojim redovima.

Prošlo je 35 godina otkako je Škoro iz Sarajeva prešao u Zagreb, a sada se prisjetio i kako je donio tu odluku. Novac je bio približan na sve četiri strane, Zvezda je bila konkretna, a on je na kraju jednu sezonu proveo u Dinamu iz Zagreba, prije nego što je počeo inostranu karijeru.

"Svakako, novac je bio bitan, ali morate znati da sam ja u tom trenutku mogao da biram. Imao sam otvorene pozive Zvezde, Partizana i Hajduka. I svi su nudili otprilike isti novac. Iz Zvezde su poručili 'Dođi kod nas, dobićeš sve što ti nude u Dinamu'. Ali meni na kraju nije žao što sam donio ovakvu odluku jer sam u Zagrebu proveo sjajnu godinu. Igrali smo odlično, uživao sam, fenomenalno su me prihvatili i saigrači i navijači", rekao je Haris Škoro za "Jutarnji".

Presudilo je što ga je u Dinamo zvao Miroslav Blažević, za kojeg je njegov otac kasnije rekao da je najbolji čovjek na svijetu!

"Ćiro Blažević je baš insistirao da dođem u Dinamo, i na kraju sam zapravo zbog njega i došao. Rekao sam neke stvari nakon projekcije filma, ali imam million anegdota sa njima. Kad mi je dolazio u kuću s novcem, izvukao je iz vrećice tri snopa novčanica, na svakom svežnju ime jedno od njegovo troje djece. 'Evo, svojoj djeci otimam od usta da te dovedem', govorio je. U vrijeme tog transfera moj otac bio je teško bolestan, imao je rak pluća. Nazvao sam Ćiru i rekao 'Tata, moj je otac teško bolestan', a on je odgovorio 'Sine, šaljem ti avionske karte i organizujem ljekare'. Zagreb je tada imao najbolju plućnu bolnicu u bivšoj Jugoslaviji. Ćiro je zaista sve organizovao, oca su pregledali najbolji doktori. I ne samo to, Ćiro je poslije svaki dan išao u bolnicu da ga brije i odnese mu novine. Kad bih otišao u pojsetu, moj otac je govorio 'Ćiro Blažević je najbolji čovjek na svijetu.' Nažalost, zakasnili smo sa pregledima, otac je već bio na kraju i umro je nekoliko mjeseci kasnije. Blažević me je ljudski zadužio i više nisam mogao da ga odbijem", ispričao je Škoro.

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Haris Škoro rođen je u Vogošći, gdje je i počeo fudbalsku karijeru. Uslijedila je Bosna iz Visokog u kojoj je napravio prve profesionalne korake, a zatim i sarajevski Željezničar u kojem je postao jedan od najboljih napadača lige.

Tokom pet godina bio je jedan od najboljih igrača sarajevskog kluba i dio slavne generacije koja je u sezoni 1984/85 igrala polufinale Kupa UEFA. U isto vrijeme postao je reprezentativac Jugoslavije, a u Dinamo iz Zagreba prešao je 1987. godine. Nakon samo jedne sezone napravio je inostrani transfer, a igrao je za Torino, Cirih i Baden.