Dan odluke - Srbija na žrijebu za EURO 2024! "Zmajevi" takođe vrebaju šansu kroz baraž

Reprezentacija Srbije ove subote saznaje imena protivnika na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Robin VAN LONKHUIJSEN / AFP / Profimedia

Žrijeb za Evropsko prvenstvo u fudbalu, EURO 2024, biće održan ove subote u 18 časova u Hamburgu, u zgradi Filharmonije na Elbi. Ovo su dan i događaj koje je Srbija čekala skoro četvrt vijeka, jer su 12. decembra 1999. posljednji put učestvovali na žrijebu ekipa, koja se tada zvala SR Jugoslavija i na putu ka tom turniru izbacila je moćnu Hrvatsku.

Ovog decembra izvjesno sa manje euforije Srbi dočekuju žrijeb, bez obzira na to što je u pitanju istorijski plasman. Za razliku od tadašnjeg formata, na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj (14. jun - 14. jul) sljedeće godine učestvovaće osam timova više, ukupno će ih biti 24, a srpski tim je izborio mjesto u tom društvu nakon neubjedljivo, ali ipak uspješno odigranih kvalifikacija. Piksijevi "orlovi" zauzeli su drugo mjesto na tabeli iza Mađarske, protiv koje su doživjeli oba poraza, a na kraju Stojkovićev tim nije koštalo to što u dva meča nije pobijedio ni slabašnu Bugarsku, koja je iznenađujuće izvukla remi u Leskovcu na kraju kvalifikacija.

S obzirom na to, srpski tim završio je učešće kao 19. najuspješniji tim od 20 koliko je otišlo na turnir kroz kvalifikacije i zbog toga će na današnjem žrijebu biti smješten u najslabiji, četvrti šešir. Uoči žreba, poznato je i to da bi za srpsku reprezentaciju bilo najbolje da bude izvučena u grupe "B" i "E", što donosi benefit u nastavku takmičenja, u kojem se nadamo da će Srbija igrati. Potencijalno je važno to što timovi iz tih grupa u nokaut fazi igraju sa nekom od trećeplasiranih reprezentacija, kao i će drugoplasirani ići na drugoplasirane. Pogledajte sastav šešira, uz informaciju da će četvrti biti popunjen timovima koji se budu kvalifikovali za EURO u martu, kroz plej-of.

PRVI ŠEŠIR: Njemačka (domaćin), Portugal, Francuska, Španija, Belgija, Engleska

DRUGI ŠEŠIR: Mađarska, Turska, Rumunija, Danska, Albanija, Austrija

TREĆI ŠEŠIR: Holandija, Škotska, Hrvatska, Slovenija, Slovačka, Češka

ČETVRTI ŠEŠIR: Italija, Srbija, Švajcarska, pobjednici plej-ofa A, B i C

KAKO ĆE FUNKCIONISATI EURO

Nakon što su timovi razvrstani po šeširima na osnovu njihovih rezultata u kvalifikacijama, domaćin Njemačka, koja nije učestvovala u kvalifikacijama, biće automatski smještena u Grupu A. Na Evropskom prvenstvu biće šest grupa, što znači da će plasman u nokaut fazu izboriti sve prvoplasirane i drugoplasirane ekipe po grupama, kao i četiri najbolja trećeplasirana tima. Za plasman u grupi će poslije broja osvojenih poena biti posmatran skor u međusobnim duelima ekipa, a potom gol-razlika.

Evropsko prvenstvo biće odigrano u Berlinu, Minhenu, Dortmundu, Štutgartu, Gelzenkirhenu, Frankfurtu, Hamburgu, Dizelforfu, Kelnu i Lajpcigu, na stadionu RB Lajpciga. Na jednom od tih stadiona, Srbija će se prvi put takmičiti na Evropskom prvenstvu pod svojim imenom. Zavisno od žrijeba, biće poznato i gdje će biti baza srpskog nacionalnog tima na najvećem fudbalskom događaju sljedeće godine, na kojem će "orlovi" sigurno imati veliku podršku.

"Zmajevi" takođe na žrijebu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ima novu priliku da se kroz utakmice baraža plasira na ovo takmičenje. U polufinalu će za protivnika imati selekciju Ukrajine.

Kroz takmičenje „UEFA Lige nacija“ je 12 reprezentacija obezbijedilo svoj nastup u baražu, a u martu će se sastati:

Put A, polufinale

Poljska-Estonija

Vels-Finska

Put B, polufinale

Izrael-Island

Bosna i Hercegovina-Ukrajina

Put C, polufinale

Gruzija-Luksemburg

Grčka-Kazahstan

FS BiH će na ovom žrijebu predstavljati predsjednik Vico Zeljković, potpredsjednik Irfan Durić, savjetnik predsjednika Marko Miličić i v.d. generalni sekretar Adnan Džemidžić.