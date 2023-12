Kakva je atmosfera u Crvenoj zvezdi? Baharu se nije pričalo o tome

Trener Crvene zvezde Barak Bahar pričao pred meč sa Napretkom u Kruševcu.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda se oprostila od Evrope u Bernu, ali zato ne sme da zapostavi domaće prvenstvo. Već u nedjelju u Kruševcu (15.00) tim Baraka Bahara očekuje težak izazov protiv Napretka, a on poručuje da "nije lako igrati u gostima, pogotovo na terenima koji nisu u dobrom stanju". Ipak, Bahar dodaje da je njegov tim spreman, da dobro zna da je meč važan, dok je samo jednom riječi odgovorio na pitanje kakva je atmosfera u timu. "Odlična", rekao je on.

"Razočaran sam rezultatima, ali sam zadovoljan igrom i optimističan kada su u pitanju naredni izazovi. Izgledali smo dobro u Bernu, kao tim, i svi koji su u igri, žele najbolje. No, sutra nas očekuje sasvim drugačija utakmica, tako da će biti promjena u timu. Fokus je u potpunosti na prvenstvu, jer znamo da je to navijačima najvažnije. Igrači moraju da cijene sebe i svoje kvalitete, te da budu zadovoljni načinom na koji su odigrali u Bernu. Nije to rezultat ispratio, ali smo na terenu izgledali dobro. Moramo da nastavimo tako kako bi i rezultati na kraju došli. U prošlom kolu smo u važnoj utakmici pobijedili Vojvodinu, a sada je na nama da nastavimo sa trijumfima", dodao je trener Crvene zvezde.

Bahar dodaje i da ne želi da priča o prelaznom roku, dodaje da nije pravi trenutak za to jer je fokus na meču protiv Napretka, tako da zove i navijače da podrže ekipu u osjetljivom momentu: "Siguran sam da ćemo imati veliku podršku u Kruševcu, jer su i navijači svjesni koliko je ovo važna utakmica. Siguran sam da će doći i napraviti dobru atmosferu", dodao je on.