Delije izdale saopštenje pred važne mečeve: "Ako ne znaju gdje su, da ih naučimo šta je Zvezda!"

Navijači Crvene zvezde izdali saopštenje pred važne mečeve u prvenstvu Srbije.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je porazom od Jang bojsa u Bernu prekinula da mašta o evropskom prolejću, pa su sada najveći izazovi u tekućoj sezoni oni na domaćoj sceni. Vremena za sumiranje utisaka nema previše - crveno-bijeli već u nedjelju gostuju Napretku u Kruševcu i na teškom terenu moraju da osvoje sva tri boda kako bi nastavili da vrše pritisak na Partizan, koji je aktuelni lider.

Na gostovanju Napretku fudbalerima Zvezde biće potrebna podrška, pa će karte za ovaj meč biti prodavane i u Beogradu, a navijači Crvene zvezde nadaju se da će stadion biti pun. Zbog toga, ali i zbog dešavanja u grupnoj fazi Lige šampiona, najvatreniji navijači izdali su saopštenje koje prenosimo u cjelosti!

"U nedjelju od 15 časova igramo prvenstvenu utakmicu u Kruševcu. Sezona je, malo je reći turbulentna i nismo očekivali ovakav rasplet do sad. Ni na evropskom planu, ni u domaćem prvenstvu. U Evropi nije urađeno ono što smo svi očekivali, i naravno da niko nije srećan zbog toga, na kraju krajeva baš ta sreća nam je i falila ovog puta pored brojnih nedostataka iako smo igrali možda i sa klubom koji je u ovom trenutku slabiji od nas, mi to nismo znali da iskoristimo i tu smo gdje smo. Ipak, zalaganje igrača u prvenstvu, posebno trenera, moraće i te kako da se promijeni i da prepoznamo makar i sada tu ekipu sa priprema i početka sezone, kojoj se predviđala velika budućnost i uspjesi. Sada su svi na ispitu, koji neće biti smislen, ukoliko ih bodri ali istovremeno i ne pritiska ogromna Zvezdaška masa, na kojem god stadionu igrali. Navijači Zvezde hoće da vide tim koji se za početak bori, koji ne propušta šanse koje se ne propuštaju ni na malom fudbalu, hoćemo konačno da vidimo šta ovaj tim zna jer i pored Evrope iz koje smo ispali, nama je titula sve! I nikako nećemo dozvoliti da drugi klubovi budu ispred našeg a nastavi li se ovakav odnos prema grbu koji nose, prema klubu za koji igraju... Nastavljamo dalje, još jače, pa ako dođe do toga svi ćemo uživati, a možda i kritikovati, tražiti promjene... Ali sve će to imati smisla samo ako svaki stadion gdje Zvezda gostuje bude pun našim navijačima, počevši od Kruševca, a Marakana bude što punija. Na ovakvu stvar potrebno je odgovoriti reakcijom a jedina ispravna u ovom trenutku je da se dođe masovno na svaku utakmicu i da ih, ako već ne znaju gde su došli, naučimo šta je Zvezda!

Sa 7000-8000 na stadionu koji prima 50.000, sigurno da neće moći da shvate zašto je bitno da se sada uzme titula, niti ako u subotu ne bude prepun stadion u Kruševcu. Neka nam vide oči, one će im sve reći. Samo da ih bude u hiljadama, da mogu da vide jednu ogromnu cjelinu za koju će znati šta misli kada pogledaju već sa 50 metara izlazeći iz svlačionica! Prošlu Ligu šampiona smo isto ispali nesrećno u borbi za treće mjesto. Prečka nas je dijelila od proljeća u Pireju. Zato da nastavimo u tom duhu do kraja sezone kao što smo nakon ispadanja od Olimpijakosa dobro popunili tribinu prvu sljedeću utakmicu, pa ćemo vidjeti da li se nešto promijenilo ili treba nešto da se mijenja", navodi se u saopštenju.

Podsjećamo, Crvenu zvezdu do kraja jesenjeg dijela sezone očekuju utakmice protiv Napretka u prvenstvu, Radničkog iz Niša u Kupu Srbije, Mladosti u prvenstvu, Mančester sitija u Ligi šampiona, a zatim Spartaka i Partizana u ligi. Meč protiv Partizana je susret odgođenog devetog kola, dok će ranije zakazano kolo za 23. decembar biti pomjereno za proleće.