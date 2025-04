Ilić sa Rastavcem odveo OFI u finale Kupa Grčke: Ovo je san, fenomenalno iskustvo za mene i sve nas!

Bivši trener Krupe Vladimir Ilić, sada pomoćnik u grčkom OFI-ju prokomentarisao plasman kluba sa Krita u finale Kupa Grčke, te govorio o saradnji sa Milanom Rastavcom, najboljoj sezoni kluba u posljednjoj nekoliko decenija...

Izvor: PROMO/OFI Krit

Fudbaleri OFI-ja sa Krita napravili su istorijski uspjeh i plasirali se u finale Kupa Grčke pošto su u polufinalu u dvomeču (1:0, 1:1) eliminisali Asteras iz Tripolija.

Klub sa Krita vodi srpski trener Milan Rastavac, a njegov pomoćnik je nekadašnji trener Krupe Vladimir Ilić, koji se u kratkom razgovoru za MONDO osvrnuo na plasman u finale, ali i na izuzetno uspješnu sezonu.

OFI je u prvom meču slavio 1:0 i to u gostima, a onda na svom terenu odbranio prednost remijem 1:1 i tako izborio svoje prvo finale Kupa Grčke još od 1990. godine.

"Uvijek je lakše igrati kad imaš prednost iz prve utakmice, mada to zna biti i mač sa dvije oštrice. Ali smo pokazali da smo i rezultatski i na psihološkom planu kvalitetnija ekipa. Pokušali su agresivno, dali su gol i bili bolji u prvom poluvremenu, ali smo u drugom počeli da igramo napadački kako igramo cijele sezone i uspjeli da damo gol koji nam je bio dovoljan za prolaz u finale", rekao je Ilić.

Sada slijedi duel sa velikim Olimpijakosom i biće to upravo repriza finala iz 1990. godine kada su Atinjani ipak došli do trofeja. Međutim, i OFI ima pravo da se nada.

"Olimpijakos je najveći klub u Grčkoj, ove sezone su to pokazali i zasluženo su na prvom mjestu. Imaćemo jako težak zadatak, ali jedna je utakmica, bićemo i u punom sastavu, što nije bio slučaj ove sezone protiv najvećih ekipa i vjerujem da ćemo pokazati dobru igru i imati šanse. Vidjećemo da li ćemo to uspjeti da pretvorimo u dobar rezultat. Imamo pravo da se nadamo i vjerujemo u ono što radimo", poručio je Ilić.

OFI je pod vođstvom Rastavca i njegovog stručnog štaba odigrao najbolju sezonu u posljednjik nekoliko decenija, ligaški dio prvenstva su završili na šestom mjestu, te izborili finale Kupa BIH u kojem će se boriti za trofej.

"Ovo je san koji trenutno živimo, kada vidimo sve te ljude na ulici, na tribinama, tu ljubav koju nam prenose svakog dana to je fenomenalno iskustvo za mene i sve nas. OFI nije 35 godina igrao finale Kupa, sada se sve namjestilo da uđemo u finale ali i da odigramo dobru sezonu u prvenstvu".

Izvor: Facebook/ OFI Crete

Osim finala Kupa Grčke koje je zakazano za 17. maj OFI će odigrati još pet utakmica u prvenstvu, a već sutrašnja protiv Arisa odlučiće da li tim sa Krita ima šanse za to peto mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

"Duel sa Arisom će dosta odrediti u slučaju pobjede ptilazimo na tri boda, a u slučaju poraza bilo bi devet bodova i to je nedostižno u preostale četiri utakmice. Ali iskreno sav fokus u posljednje vrijeme je bio na Kupu Grčke. Nismo zapostavili prvenstvo, ali u tom ritmu srijeda-subota nekako smo bili okrenuti ka kupu i vidjećemo šta će nam to donijeti", iskren je Ilić.

Nakon što je vodio ekipu Krupe u ljeto 2023. godine odlučio se da se otisne u Grčku i sarađuje kao pomoćnik sa Rastavcem, sa kojim je prvo bio u Asterasu iz Tripolija, a potom su preuzeli ekipu OFI-ja.

"Kliknuli smo od prvog dana, imamo dobar i otvoren odnos sa mnogo komunikacije koja je neophodna za nešto više u životu, pa i u sportu. Moj dolazak u Grčku bio je pravi potez, sa ovim stvarima sa kojima se susrećem ovdje ne bih se mogao susretati u BiH, mada uvijek se osjećaš najkomotnije tamo odakle si, međutim, za nešto više je potrebno da napraviš neki iskorak. U prvi mah možda to nije prijatno sa aspekta da si daleko od kuće, da si tri leta od njih, ali žrtva sama po sebi je normalna u ovom poslu. Ispostavilo se da sam spojio ugodno s korisnim, jer sam imao mnogo toga da naučim od Rastavca, da isto tako idem samostalno, ali i da zajedno ostvarimo uspjehe i u jednom i u drugom klubu, a posebno sada nakon ovog plasmana u finale Kupa".

Ima Ilić osim redovnih zadataka u stručnom štabu i jednu svoju specijalnost.

"Vodimo zajedno treninge, Milan ima dosta povjerenja u mene, a prekidi su neki moj zadatak i na utakmici i na treningu, ofanzivno i defanzivno. To je nešto gdje je on relaksiran jer se ne mora opterećivati tim segmentom igre i može da posveti pažnju na neke druge stvari i detalje. U posljednje vrijeme smo čak i efikasni, dali smo golove iz prekida protiv Asterasa i u ligi i u kupu, pa i protiv Atromitosa, tako da mogu da budem zadovoljan, a nadam se da je i Rastavac (smijeh)".

Promijenio je Ilić na kraju prošle sezone klub, ali se morao da se navikne na malo drugačiji i stil života, s obzirom da je iz kontinentalnog dijela Grčke preselio na ostrvo.

"Glavna razlika je što je svako putovanje na utakmicu avionom, što kada se sve sabere nije baš prijatno, evo od oktobra do sada imali smo oko 60 letova. Ima momenata kada to nije prijatno. Dosta je toplije ovdje, ali ima više vjetra, nekada to ometa i treninge, ali sve u svemu definitvno sam zadovoljan svime ovdje na Kritu", rekao je on i dodao da ne planira veće promjene u narednom periodu, a prioritet su mu UEFA Pro licenca i saradnja sa Rastavcem.

Izvor: Facebook/Milan Rastavac

"Imam ugovor još godinu dana, stvarno mi je lijepo i ugodno ovdje, puno toga će zavisiti i od Milanove odluke pošto sam vezan saradnjom za njega, a imam i godinu dana školovanja za Pro licencu. U jednom trenutku sigurno ću se odlučiti da vodim samostalno neku ekipu, ali još nisam odlučio kada će to biti, u nekom narednom periodu vidim sebe sa Rastavcem i nastavljamo ovu saradnju. Imam i odličan odnos sa ljudima u klubu, puštaju me kada treba da idem na Pro licencu, to ne bi bilo baš lako da nemamo ovako dobar odnos", istakao je Ilić.

Na kraju se osvrnuo i na Premijer ligu BIH, ali i na veliki uspjeh Borca u Evropi ove sezone.

"Borac je napravio vrhunski rezultat i ono što mi je drago je što je mnogo ljudi čulo za Borac i za Banjaluku. Ljudi ovdje koji nisu imali predstavu u Banjaluci i o Borcu sada su upoznati i sa klubom i sa gradom. Prijatelj sam sa ljudima u stručnom štabu Borca, čujemo se stalno, imali smo i kontakte kaa smo igrlai protiv grčkih klubova. Ovo je stvarno veliki uspjeh za Borac, Banjaluku i mogu samo da im poželim uspjeh u prezentovanju grada i kluba. Evidentno je da je Borac nastavio u prvenstvu da pokazuje da je kvalitetna ekipa, Zrinjski se isto tako bori, a meni je razočaranje Sarajevo od koje sam više očekivao, međutim, svi imaju svojih problema, treneru Zekiću je potrebno vrijeme da se adaptira i siguran sam da će naredne sezone biti ozbiljan konkurent za titulu Zrinjskom i Borcu“, zaključio je Ilić.