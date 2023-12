Piksi, moraš to da mijenjaš u svakom meču! Miroslav upozorava Srbiju pred Evropsko prvenstvo: "Igramo previše hrabro..."

Miroslav Vjetrović pričao je o predstojećem Evropskom prvenstvu i očekivanjima od reprezentacije Srbije.

Izvor: MN Press/Printscreen/K1

Srbija je dobila protivnike na Evropskom prvenstvu i igraće sa selekcijama Engleske, Danske i Slovenije. O predstojećem takmičenju, reprezentaciji, Draganu Stojkoviću i svemu što nacionalni tim čeka u Njemačkoj pričao je Miroslav Vjetrović. Bivši fudbaler posavjetovao je selektora i da "mijenja sisteme igre protiv svake ekipe".

Glavni favorit u grupi je Engleska.

"Mnogi misle da će Englezi biti prvaci Evrope, imaju impresivan tim, širok spektar vrhunskih igrača, sve to prvu utakmicu sa njima čini uzbudljivom i važnom za nas. Vjerujem da imamo kvalitet i snagu da im se suprostavimo, igrači će biti motivisani, mogu da im pruže jak otpor. Jedna pobjeda i jedan remi biće ključ za naš prolaz. Vjerujem da će meč sa Slovenijom biti nevjerovatan, jer će doći mnogo navijača iz regiona. Teško će biti i sa Dancima koji imaju sedam-osam igrača u Premijer ligi", počeo je Vjetrović za "K1".

Očekivanja su velika, ali on poziva na oprez.

"Ulazimo u ovu fazu takmičenja sa visokim očekivanjima, ali smo suočeni s realnošću koju moramo transparentno predstaviti javnosti. Naša stvarna pozicija, 13. ili 15. prema kvotama za osvajanje Evropskog prvenstva, odražava trenutnu situaciju za Srbiju. Uprkos izazovima, smatramo da je ovo povoljno mjesto za nas, jer prema ovim kvotama možemo da da se nađemo u drugom krugu takmičenja."

Prokomentarisao je i to što se Englezi raduju što su izvukli Srbiju.

"Iz njihove perspektive, to je sigurno tako, jer je jasno da su željeli da izbjegnu susrete s Holandijom, Italijom i Turskom. Realno, to bi im bio mnogo zahtjevniji put za prolaz dalje. Sada, smatraju da imaju dobre šanse da pobijede u barem dvije utakmice. S druge strane, i mi smo mogli proći kroz teži put da smo bili uspješniji u kvalifikacijama. To je dio fudbalske dinamike, a svaka ekipa ima svoje izazove."

Zatim se osvrnuo na selektora Stojkovića.

"Piksi ima ograničeno vrijeme za rad sa igračima, što čini situaciju otežavajućom. Lično, mislim da naša reprezentacija mnogo igra hrabro, možda i previše, a čini mi se da i sam selektor podliježe toj euforiji. Igranje odbrane nosi određeni rizik, pogotovo kada se suočavamo s jakim timovima poput Engleske."

Ima i jedan savjet za njega.

"Naša liga je jedna od slabijih od svih ekipa koje su se kvalifikovale među 24. Dobro je da su igrači iz inostranih klubova. Piksi mora da analizira sve ekipe i da razmišlja o tome da protiv svake ekipe igra drugačije, ali sa druge strane i nemamo mi tu dovoljno nekog kapaciteta i prostora, da nešto mnogo mijenjamo", zaključio je Vjetrović.