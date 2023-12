Andrija Kaluđerović o Robertu Prosinečkom: Htio da Zvezda igra kao Barsa, to mi nije odgovaralo

Nekadašnji napadač Crvene zvezde govorio o svom boravku u klubu u eri trenera Roberta Prosinečkog.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Andrija Kaluđerović govorio je u podkastu Aleksandra Stojanovića "ALESTO" o svom boravku na "Marakani" u periodu od 2010. do 2012. Bili su to veoma teški dani za crveno-bijele, usred Partizanove dominacije, ali bili su to i dani velike navijačke euforije, koja je i na utakmice poput Crvena zvezda - Hajduk Kula dovodila više od 20 hiljada gledalaca.

Upitan za rad sa Robertom Prosinečkim, Kaluđerović (36) rekao je da je tada mladi hrvatski trener i Zvezdina igračka legenda htio da igra poput Barselone, što njemu nije odgovaralo. "Na početku mi je bio trener Aca Kristić, dao sam 12 golova za polusezonu, dao sam pet golova u 90-im minutima za pobjedu Zvezde. Onda je došao Robert Prosinečki, to mu je bio prvi posao kao šefu stručnog štaba. On je pokušavao da imitira Barselonu i, takav stil fudbala, ali to meni nije odgovaralo kao napadaču, lopta je išla uokolo, mnogo vraćanja lopte u nazad, lopte u našem posjedu... Kao napadač sam volio više centaršuteva i direktan fudbal. Ipak, morao sam da se naviknem, dao sam sedam-osam golova i kod njega u ligi te polusezone.

Kaluđerović je govorio i o velikoj posjeti na Zvezdinim utakmicama u tom periodu. "Tada smo imali najviše publike, Zvezda danas sa Ligom šampiona nema toliko navijača. I Robi Prosinečki je bio tu, i navijači su se okupili oko kluba, probudio se taj bunt, inat, što je Zvezda slabije igrala i imala manje para, sve više i više ljudi je dolazilo na stadion. To je nešto nevjerovatno i mislim da su navijači održali klub".

Omiljeni gol u Zvezdi mu je protiv Partizana u polufinalu Kupa Srbije, kada je donio pobjedu na "Marakani", ali ipak nedovoljnu za prolaz u finale poslije poraza od crno-bijelih 0:2 u Humskoj . "U Zvezdi sam imao dosta dobrih utakmica, ali ako bih morao da izdvojim, onda je to protiv Vojvodine, protiv nje sam igrao uvijek dobro u dresu Zvezde. Dao sam gol u derbiju Partizanu, to mi je možda i najdraži gol. Žao mi je što nisam imao evropskih uspeha, igrali smo samo dvije utakmice, protiv Rena i Ventspilsa"

Kaluđerović priznaje da je nakon Zvezde u Kini zarađivao najviše u karijeri, a da je za vrijeme boravka na "Marakani" osjetio kako je biti fudbalska zvijezda. "Kad sam došao u Zvezdu, život mi se dosta promijenio, i ranije sam imao dobar odnos sa novinarima, pisalo se o meni, svi su se čudili kad sam bio u OFK Beogradu i Radu. Pisalo se o meni možda i više nego što sam zasluživao. Kad sam došao u Zvezdu, bio sam njen najbolji strelac i bio sam u žiži, osjetio sam život prave fudbalske zvijezde tih godinu i po dana, autogrami, fotografije... Bio sam idol djevojčica između 13 i 15 godina, kucale su na vrata mog stana u Medaku, da se slikam i dam autogram. I dan-danas jako cijenim svačiji rad, u svakoj oblasti, volim da se slikam sa velikim igračima i onda sam i ja izlazio uvijek u susret kada je neko želio da se slika sa mnom".

Kaluđerović je igrao širom Evrope i svijeta, a karijeru je završio prošle sezone u dresu OFK Beograda. Sada se bavi poslom fudbalskog agenta.