Pamtimo Bajern, PSŽ... Ovo nije bila takva Zvezda! Ranko Stojić: Pokazala je da može u Ligi šampiona!

Duel Crvene zvezde i Mančester sitija na stadionu "Rajko Mitić" analizirao je fudbalski agent i stručni konsultant, Ranko Stojić.

Izvor: MN press/Arenasport

Crvena zvezda izgubila je od Mančester sitija u Ligi šampiona i hrabrim nastupom protiv prvaka Evrope i Premijer lige oprostila se od najjačeg takmičenja. Poslije meča, stručni konsultant TV Arena sport Ranko Stojić ocijenio je da je Zvezda odigrala dobru utakmicu i da se u dobrom svjetlu pokazala i protiv ekipe Pepa Gvardiole i u grupnoj fazi Lige šampiona, bez obzira na sve poraze.

"Rekli smo da je vrlo važno da Zvezda bude konkurentna, bila je do kraja i kada to pogledamo, to je zaključak svih šest utakmica, poseban napredak je viđen u odnosu na prethodne godine, bez obzira na neke podvige iz prethodnih sezona, ali sjećamo se kako je prošla protiv Bajerna 0:6, Pari Sen Žermena 1:6, protiv Totenhema dva puta 0:4... Zvezda je pokazala da može, uz određene korekcije, prije svega u odbrani i ispred odbrane, ovaj tim ima perspektivu. Mislim da i ovaj presing Bahara polako počinje da daje rezultat."

Mančester siti igrao je bez povrijeđenih Kevina De Brujnea, Erlinga Halanda, prvog golmana Edersona, kao i bez rezervista Bernarda Silve, Rodrija, Kajla Vokera, Joška Gvardiola... Međutim, bivši golman Partizana i reprezentacije i poznati agent tvrdi da bi i večerašnji tim "građana" sa "Marakane" bio veoma uspješan u bilo kojoj od liga "petice".

"Ovaj tim Mančester sitija sa jednim napadačem, sem španskog prvenstva, bio bi u svim Ligama petice u prvih pet. Brze informacije, brze noge, tačno se zna ko gdje stoji. Prvo poluvrijeme je Siti odigrao perfektno, taktički, na svaki način."

Stojić je posebno naglasio dobar nastup večeras najboljeg igrača Zvezde, Hvang In Boma. "Ovaj tim Zvezde, po meni, dao je svoj maksimum, svih 15-16 koji su igrali. Hvang je po meni igrač utakmice, na kraju nije mogao da diše. Unio je toliko napora, u maksimumu trčanja, sprintera... Gospodin Bahar je u pravu kad kaže da su svi igrači dali maksimum i svi zvezdaši mogu biti ponosni na njih večeras."

Komentarisao je i eventualne odlaske talentovanih Jovana Mijatovića, Koste Nedeljkovića... "Samo ako je neka velika muka onda prodavati ovakve igrače sa 18, 19 godina, ali i to je neka neminovnost. I nije samo Mijatović, nije samo Nedeljković, debitovao je Kabić, izuzetan potencijal. Zvezda ima ogromnu perspektivu, uz određene korekcije i ovu progresiju, Zvezda može da napravi izuzetne stvari u Evropi."

"Nikako ne bi trebalo biti negativan, moglo je biti i četiri, pet bodova, Zvezda je u mnogim utakmicama bla na jedan gol. Tek sad kad smo vidjeli protiv Sitija, žal je što nije osvojen bod. Rekao sam pred meč da nije najvažnije pobijediti, ali Zvezda je pokazala visok kvalitet igre, sadržajnosti i mnogo više konstantnosti nego u prethodnim utakmicama", dodao je Stojić.