Srpski fudbaler ucijenjen: "Samo ti potpiši ovo!" Bivši napadač Zvezde otkrio - vratili ga sa aerodroma!

Srpski fudbaler Andrija Kaluđerović otkrio kako mu nisu dozvolili da napusti Katar dok ne raskine ugovor.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Ljubitelji srpskog fudbala pamte Andriju Kaluđerovića kao ubojitog golgetera OFK Beograda, Rada i Crvene zvezde kod Roberta Prosinečkog, oni koji su se malo detaljnije bavili njegovim likom i djelom znaju da je zbog karijere proputovao cijeli svijet, a samo najveći fanovi napadača upoznati su sa problemom koji je imao u Kataru. Jedan dio svoje karijere Andrija je proveo u toj zemlji, koju je kasnije jedva napustio!

Svoje najgore fudbalsko iskustvo Andrija Kaluđerović doživio je kada je katarski klub želio da raskine ugovor sa njim i to na prevaru, dok je on mislio da odlazi u Srbiju samo na kratku pauzu pred drugi dio sezone. Kako se odvijala čitava situacija, zbog koje je vraćen sa aerodroma, otkrio je novinaru Aleksandru Stojanoviću.

"Jako loše iskustvo mi je bilo u Kataru. To je najgore iskustvo, klub Al Šahanija. Ne znam koliko znaš, tamo kad dođeš da se baviš bilo čim moraš da dobiješ dozvolu od vlasnika ili gazde da izađeš iz zemlje. Ako nemaš tu dozvolu, ti ne možeš da napustiš zemlju. Ja sam imao ugovor do ljeta, to je bila zima i oni su htjeli da raskinu ugovor sa mnom. Sve je super bilo, ja se pozdravio sa ljudima, vidimo se u januaru na pripremama, srećna Nova godina, sa direktorima kluba smiješak... To je bio posljednji dan, sutradan je trebalo da idem kući. Odem sa jednim drugarom iz Španije malo u đakuzi, da se opustimo i dolazi mi neki lik iz kluba, zamjenik sekretara nekog. dolazi sa nekim papirom i kaže 'Evo, samo Andrija da potpišeš za čas ovo i idem ja'. Ja kao šta da potpišem, kaže onda 'Uzmi samo', ja pogledam i ono raskid ugovora. Oni su stvarno spremni na sve, na te stvari, da ti podmetnu! Nevjerovatno stvarno sa čim sam se susreo tamo. Ja naravno nisam htio da potpišem", ispričao je Kaluđerović u "Alesto" podkastu o 2015. godini kada je igrao u Kataru.

Razgovor sa iskusnim fudbalerom. Izvor: YouTube/ALESTO

"Sutradan je trebalo da idemo kući, imali smo let u pet. Odem sa svojima, oni prođu pasošku kontrolu, izađu tamo i ja dajem svoj pasoš, a oni mi kažu 'Ne, ne, nemaš dozvolu da napustiš zemlju'. Poslao sam njih kući, ja nazad i tamo sam još tri-četiri dana bio. Prosto si prinuđen da se dogovoriš sa klubom. Ne možeš da se inatiš. Ja da sam se inatio ostao bih tamo ko zna koliko dugo, morao bih da zovem ambasade, ne znam šta da uradim da me puste. Ne znam ni kakav bi bio proces da sam želio da ostanem. I tu sam morao da oprostim dio novca kako bih otišao kući. Baš su mi se smučili, rekao sam sebi da hoću samo da odem, da ih ne gledam više. Šta god, potpisaću", ispričao je Andrija.

Kaluđerović je trenutno fudbaler OFK Beograda, ali će u januaru ili narednog ljeta završiti igračku karijeru. Već je položio za trenersku B licencu, a planira da se bavi i menadžerskim poslom u fudbalu, što će mu biti lako zbog brojnih kontakata širom svijeta. Andrija Kaluđerović je jedan od fudbalera sa najpopunjenijim pasošem, pošto je igrao širom svijeta.

Nakon AIK-a iz Bačke Topole u mlađim kategorijama ređali su se OFK Beograd, pa pet pozajmica - Njegoš Lovćenac, Mačva Šabac, Hajduk Beograd, Spartak Subotica i Radnički Pirot, zatim Rad, Crvena zvezda, Peking Guan, Rasing Santander, Vojvodina, AEL Limasol, Tun, Brizbejn, Al Šahanija, Rad, Žalgiris, Port, Velington, Olimpija Ljubljana, Delfi Dajnamos, Inter Zaprešić, RFS, Rad, Žalgiris, Rad, Proleter Novi Sad, Nasaf, Proleter Novi Sad, Grafičar i OFK Beograd. Za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao je tri meča.