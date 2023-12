Srbin sačuvao mrežu Čelsija

Čelsi bez problema pobijedio, a srpski golman ulivao samopouzdanje saigračima koji ove sezone osciliraju sa partijama.

Izvor: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Srpski golman Đorđe Petrović našao se u startnoj postavi Čelsija za meč protiv Šefild junajteda u Premijer ligi i posao je obavio odlično - u pobjedi "plavaca" (2:0) sačuvao je mrežu netaknutom, što se ove sezone nije često dešavalo timu iz Londona. Đorđe nije imao previše posla jer su njegovi saigrači dominirali na svim dijelovima terena, ali se ističe da je odbranio jedan veoma neugodan udarac iz slobodnjaka, sa velike udaljenosti.

Podsjećamo, ovo je bio drugi nastup za Petrovića od kako je ljetos u velikom transferu teškom 14 miliona evra iz Nju Inglanda stigao u London. Nekadašnji golman Čukaričkog debitovao je u prethodnom kolu kada je zamijenio povrijeđenog kolegu Roberta Sančeza, a sada je počeo i da koristi priliku koja mu se ukazuje u odsustvu iskusnijeg čuvara mreže. Ukoliko bi Đorđe Petrović nastavio da brani na visokom nivou, Maurisio Poketino bi mogao da ima slatke muke kada obojicu golmana bude imao na raspolaganju.

Još se ne zna do kada će Robert Sančez pauzirati, ali Petroviću svaki minut među stativama znači jer na početku sezone nije imao prilike da brani. Dobra vijest je i što Petrović ima šansu da brani baš kad je tim iz Londona stigao do nešto lakšeg rasporeda - do kraja decembra ih čekaju mečevi protiv Vulverhemptona, Kristal Palasa i Lutona, dok je Fulam prvi izazov u 2024. godini.

Nadamo se da će do tada mladi Petrović uspjeti da "kupi" sebi dovoljno kredita i da se ustali među stativama, što bi bila dobra vijest za sve navijače Čelsija, ali i srpske reprezentacije. Đorđe Petrović je nekoliko puta dobijao pozive u seniorsku selekciju Srbije pod komandom Dragana Stojkovića Piksija, a građenje karijere u engleskoj Premijer ligi - gdje nismo imali golmana od Vladimira Stojkovića - automatski ga kandiduje za uži izbor startnog golmana nacionalnog tima Srbije.