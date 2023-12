Voljela bi da nekadašnji fudbaler Mančester junajteda i Real Madrida popravlja i po njenoj kući, ali... Teško će to ići kod Bekamovih.

Izvor: instagram/geniebouchard/victoriabeckham

Već godinama žene širom svijeta - bez obzira da li ih fudbal zanima ili ne - uzdišu za Dejvidom Bekamom (48) koji je još tokom devedesetih postao jedan od miljenika ljepšeg pola. Atraktivan fizički izgled, često pojavljivanje u medijima i supruga Viktorija koja se uvijek brinula o njegovom imidžu u javnosti učinili su ga jednim od najpoželjnijih muškaraca na planeti, pa nije čudo što bi ga u svojoj dnevnoj sobi željela i najljepša teniserka svijeta, 19 godina mlađa Judžini Bušar.

Viktorija Bekam je objavom na Instagramu napravila pravi haos i izazvala komentar kanadske ljepotice! Nakon što je supruga slavnog fudbalera okačila polugolu fotografiju Dejvida Bekama, koji samo u boksericama popravlja televizor u dnevnoj sobi, javila se Judžini i saopštila svima da je i njen televizor pokvaren! Bila je to jasna aluzija - željela bi da i ona ispred sebe ima ovakav prizor, što smo mogli da naslutimo i kada je pričala kakvog dečka traži! Pogledajte kako izgleda Bušar:

Vidi opis Fotografija Dejvida Bekama zapalila Instagram! Najljepša teniserka se javila Viktoriji! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/geniebouchard/printscreen Br. slika: 13 13 / 13

Naravno, ta želja joj se neće ispuniti, a Viktorija Bekam nije odreagovala na njenu šalu. Umjesto toga, mnogo njih se ponudilo da popravi televizor u domu Judžini Bušar, ali to sigurno nije ono što je ona željela da izazove ovim komentarom. Sa druge strane, zvanični nalog poznate marke televizora napomenuo je da njihovi proizvodi ne dolaze u paketu sa ovakvim majstorom! Sigurni smo da bi bili mnogo atraktivniji na tržištu kada bi to bio slučaj. Mada, pitanje je kako bi to uticalo na porodice širom svijeta.

Fotografisanje i objavljivanje polugolog supruga Dejvida neće naštetiti braku Bekamovih. Dejvid i Viktorija su jedan od najskaldnijih parova na svjetskoj šou-biznis sceni, a tokom prethodnih decenija nisu imali mnogo trzavica o kojima se pričalo u javnosti. Nekadašnja pjevačica britanske grupe "Spice Girls" imala je dvije javne veze prije one sa Dejvidom, a bila je čak i vjerena sredinom devedesetih. Ipak, pravu ljubav upoznala je početkom 1997. godine, a nekoliko mjeseci kasnije ponovo su se sreli. Dejvid Bekam bio je zainteresovan - ali i previše stidljiv - pa se na početku odnos sporo razvijao, ali su se u julu 1999. godine. Imaju četvoro djece, a sin Romeo je i zaigrao fudbal za Inter Majami koji je u vlasništvu njegovog oca, jednog od najpopularnijih fudbalera svoje generacije.

BONUS VIDEO: