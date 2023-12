Promašio Evropu i milione, a sad je i obrisao Zvezdu: Devetka crveno-bijelih je ljuta pred vječiti derbi?!

Napadač Crvene zvezde Šerif Endiaje iznenadio je mnoge potezom na društvenm mrežama, kojima je pokazao očiglednu ljutnju. I u klubu imaju pravo da budu ljuti na njega.

Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia

U posljednjim danima pred odlazak na zimski "raspust", kada se učinilo da se Crvena zvezda konačno stabilizuje poslije turbulentne jeseni, na "Marakani" se dogodio novi potres - (pre)skupo plaćeni napadač Šerif Endiaje je ljut i obrisao je sa društvenim mreža sve što ima veze sa crveno-bijelima.

Senegalski centarfor, koji je došao u posljednjim trenucima ljetnog prelaznog roka za četiri miliona evra, u Zvezdi nije našao sreću ove jeseni, kao što se ni klub nije usrećio sa njim, a sada se nagađa da li će se već poslije šest mjeseci dvije strane rastati. Neprecizni napadač razočarao je promašajima protiv Jang Bojsa, u utakmici za milione evra i za plasman u Ligu Evrope, a djeluje da je poslije tih minuta i treneru Baraku Baharu, koji je insistirao na njegovom dolasku, prekipjelo. Od tog trenutka, u prvi plan je istupio Jovan Mijatović, bez obzira na to što je Endiaje dobio šansu od prvog minuta protiv Mančester sitija, jer je malo ko i primijetio da Senegalac na tom meču nije dao gol - kada ih već i inače ne postiže.

"Endijaje je plaćen 4,3 miliona evra i bio je izričita želja Baraka Bahara. Rekao mi je da je on 'čudovište' i može da pravi razliku u Ligi šampiona, da je to je profil igrača kakav nam treba, sa atletskom građom i brzinom. Pivot je, zabada se, radi, ostavlja prostor majstorima koji dolaze iz drugog plana kao što su Ivanić, Stamenić, Kraso i Bukari", rekao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u intervjuu za "Sportal" o dolasku Endiajea.

Izvor: MN PRESS

Bivši centarfor Adane, Šangaj Porta, Goztepea, slovenačke Gorice i Beverena, nastupio je za Crvenu zvezdu u 20 utakmica i dao je samo tri gola. Prema trenutnoj računici, više od milion evra po golu plaćeni su njegovi pogoci protiv Jang Bojsa u Ligi šampiona na "Marakani" i protiv Trajala i Radničkog iz Niša u Kupu Srbije. Iako je "devetka" sa leđa Jovana Mijatovića završila na njegovom dresu čim je došao, u ovom trenutku više golova od njega postigli su Mirko Ivanić (4), Osman Bukari (5), Piter Olajinka (6), Žan-Filip Kraso (7) i naravno, Jovan Mijatović, prvi napadač Zvezde sa osam pogodaka.

"Meč protiv Jang Bojsa bio je takav da u njemu moraš da pokažeš kvalitet, ako si prvi, centralni napadač, moraš da pokažeš realizatorske sposobnosti. Kod prve šanse, reći će ljudi 'Dobro, golman je odbranio', ali svaki iole dobar golman će to odbraniti. Golman je to pročitao vrlo lako. Zabranjava me druga situacija, gdje je dobar, odličan centaršut, a on koji ima visinu i sve, niti je imao dobar tajming, niti dobar udarac glavom. To su za prvog centarfora stvari koje ili moraju da se poprave, ili su neoprostive", rekao je Endiaju Ranko Stojić poslije katastrofalnog nastupa u Bernu, gdje je lopta u velikoj šansi pogodila u glavu Zvezdinu "devetku" i kao da ga je iznenadila u šansi u kojoj je morao da pokaže da vrijedi ogroman novac.

U ovom trenutku, dva dana pred 171. "vječiti derbi", u Zvezdi je sav fokus usmjeren ka Humskoj, srijedi i ka Partizanu, jer će crveno-bijeli na teren najvećeg rivala otići sa dva boda više od doskorašnjeg lidera tabele i sa šansom da pobjedom odu na zimsku pauzu sa prednošću koja omogućava mirne pripreme za nastavak. A da li će i poslije priprema biti mjesta u timu za neefikasnog i za ljutitog napadača?