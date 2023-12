Na terenu Partizan i Zvezda, ali svima bode oči prazna južna tribina!

U toku je meč Partizan - Crvena zvezda, a jedno svima "bode oči".

"Večiti derbi" čine dva najveća srpska kluba i njihovi navijači, a kada nešto od ta četiri neizbježna elementa fali, to nije to! Tako je i ove srijede u Humskoj, gdje su navijači Partizana ostali dosljedni da bojkotuju utakmice crno-bijelih kod kuće, u znak protesta protiv uprave. To je ostavilo ekipu Igora Duljaja bez podrške sa najvatrenije, južne tribine, koja će i ove večeri biti potpuno prazna, za razliku od sjevera, koji je najgušće ispunjen dio stadiona na 171. "vječitom" derbiju.