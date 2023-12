Predsjednik Ferencvaroša otkrio najveću želju Dejana Stankovića

Dejan Stanković posvetio je cijelu trenersku karijeru odlasku na klupu jednog kluba.

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković hoće da postane trener Intera i to je njegova najveća želja, otkrio je predsjednik Ferencvaroša, Gabor Ubatov (57). U intervjuu za klupsku televiziju, on je objavio i detalje pregovora sa Stankovićem, koji je ove jeseni preuzeo mađarskog velikana.

"Rekao mi je: 'Gospodine predsedniče, dajte mi ovaj tim'. Nije slučajnost to da smo se dogovorili oko finansija za desetak minuta", rekao je on. "Stanković želi da postane trener Intera. Zato je njegov ulog veliki i ta ambicija ga vodi ka želji da pobjeđuje po svaku cijenu sa ovim timom. Uz to, Dejan je zaista želio da dođe kod nas", objavio je on.

Dejan Stanković (45) vodio je Crvenu zvezdu i Sampdoriju, a veliku ljubav prema Interu čuva još od devetogodišnjeg boravka u velikanu sa stadiona "Đuzepe Meaca", sa kojim je postao i prvak Italije, Evrope, svijeta... Ferencvaroš je preuzeo u septembru, nakon teške i neuspješne epizode u Sampdoriji, sa kojom je ispao iz Serije A. Na klupi "Fradija", Stanković je vodio ekipu u 21 utakmici, a njegov tim ostvario je 11 pobjeda, uz sedam remijia i tri poraza. U prvenstvu Mađarske u ovom trenutku Ferencvaroš zaostaje bod za liderom, Pakšom. U Konferencijskoj ligi, poslije burne pobjede Ferencvaroša protiv Čukaričkog u Leskovcu, Stankovićeva ekipa izborila je plasman u nokaut fazu i tamo će u prvom krugu igrati u dvomeču protiv Olimpijakosa.

