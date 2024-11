Milka Forcan o situaciji u Partizanu: "Bivša uprava radi protiv nas"

Članica Radne grupe koja rukovodi FK Partizan otkrila u kakvoj je trenutno situaciji klub iz Humske

Izvor: TV Prva/screenshot

Članica radne grupe FK Partizan Milka Forcan oglasila se u intervjuu za TV Prva i govorila o tome da članovi prethodne uprave Partizana svakodnevno pokušavaju da otežaju posao novom rukovodstvu.

"Situacija u Partizanu je rezultat generalnog stanja u srpskom fudbalu, a i same činjenice kako je rukovođeno klubom. Sada će zvučati naivno i optimistično, ali generalno je za srpski fudbal bolje da je situacija kvalitetnija, da postoji kompeticija i da to svima znači, pogotovo prilikom izlaska na evrpsku scenu. Nije stvar da 'Nema jake Zvezde bez jakog Partizana', već je za srpski fudbal bolje da u Partizanu ne bude situacija kakva je. Između milion i dva miliona ljudi navija za Partizan i vjerujem da svi razmišljaju o tome".

Da li je bilo razgovora sa prethodnom upravom?

"Nismo imali razgovore sa prethodnom upravom. Tu nekog bitnog pojašnjenja nije realno očekivati, ali isto tako, gotovo svakodnevno dobijamo informacije da daju pojašnjenja ljudima kako da se suprotstave novoj upravi Partizana, kako da ne dođe do kompromisa prilikom sporazumnih raskida radnih odnosa i dobijamo informacije samo o tome kako nam otežati ionako težak posao".

Šta je najteže u ovoj situaciji?

"Prekidi radnih odnosa su najosetljiviji i najsloženiji dio. Nisam ni znala da će nas taj posao čekati, ali moramo se uhvatiti u koštac i sa time. U početnoj smo fazi zamolili sve zaposlene, odnosno tražili od njih da dostavljaju izvještaj o svom radu, koje zadatke dobijaju u toku dana, na osnovu toga možete doći do zaključaka iz toga, ne samo iz razgovora sa rukovodiocima sektora. Išli smo tim, težim i složenijim putem, ali da steknemo pravi uvid u to ko kakve funkcije obavlja. Ima ljudi koji se samo vode kao zaposleni, ne dolaze, nisu uvijek prisutni, kompleksna je situacija".

Ko pravi rezove u Partizanu?

"To je zajednički zadatak i svih nas u radnoj grupi. Da ne bi samo rukovodioci sektora donosili odluku ko više nije potreban, ulazili smo dubinski u to da sagledamo ko šta radi i da kroz novu sistematizaciju ukinemo određena radna mjesta".

Govoreći o toj temi, Forcan je rekla da su oni najveći ugovori, sa igračima, praktično neraskidivi.

"Ti ugovori su međunarodni, zaštićeni od strane UEFA i njih je praktično nemoguće raskidati. U drugom segmentu smo se rukovodili time ne samo ko prima koliku platu, već ko koju poziciju obavlja, koliko je to potrebno Partizana i koliko je radnih mjesta kreirano bez pravog zadatka".

Naglasila je Milka Forcan da je povjerenje navijača najvažnije.

"Prva utakmica protiv Čukaričkog bila je sjajan trenutak, ponovo duge pauze ponovo pun stadion, to vam pruža energiju da nastavite da se borite. Naravno da to nije lako održavati, pogotovo ako sportski dio i ono što se vidi na terenu ne bude zadovoljavajuće i atraktivno. Na tome će se raditi u narednom periodu i vjerujem da će navijači istrajati, izdržati i ljubav prema klubu ispoljavati kao i do sada".

Da li je isključena opcija odlaska u stečaj?

"Ne razmišljamo o stečaju, već kako da iznesemo sve ove probleme. Prvi izazov pred nama je monitoring UEFA i sve što je neophodno da uradimo za taj monitoring. Oko toga se trenutno najviše svi angažuju, a paralelno s tim radimo na drugim kolosijecima, pokušavamo da dovedemo sponzore, smanjujemo troškove i stečaj više nije opcija i do toga neće doći".

(MONDO)