Potresna poruka Mihine udovice: Mnogi nisu razumjeli moje bizarno ponašanje, ali...

Arijana Mihajlović napisala je dirljivu poruku na društvenim mrežama.

Prošlo je više od godinu dana od kada je Siniša Mihajlović preminuo. Tog 16. decembra 2022. godine otišao je u večnost, izgubio je bitku sa leukemijom. Bol i tuga njegovih najbližih ne prestaju i nikada neće ni prestati, tako se njegova udovica Arijana oglasila na društvenim mrežama.

"Ponekad sam imala nekakvo bizarno ponašanje koje mnogi od vas nisu razumjeli, ali ja jesam. Bila je ovo veoma teška godina za mene. Pokušala sam svom snagom da nastavim da se borim i da živim dalje. Imam petoro djece, unuku, porodicu koja ne želi da me vidi da kolabiram. Nisam to uradila i neću to uraditi. Mnogi su bili u mom kampu i oni koji su se tu našli savršeno znaju sve i njima želim da kažem doživotno hvala. Moj suprug je ovdje i uvijek će biti u mom srcu. Srećna nova godina svima", napisala je ona na Instagramu.

Mnogi su joj ostavljali komentare ispod objave, među prvima je to uradila ćerka Viktorija. Većina njih ostavljala je poruke podrške, slali su joj srca, zagrljaje, poljupce i želju da ostane jaka i da nastavi da se bori. Javili su se i navijači klubova u kojima je Siniša ostavio trag i pisali su i koliko je njima značio i koliko ih je pogodila njegova smrt.

Siniša jeste otišao u vječnost, nije uspio da pobijedi opaku bolest, ali će zauvijek ostati u srcima svih koje je dotakao. Bilo to nekim od čuvenih golova iz slobodnih udaraca, centaršutevima, asistencijama ili samo svojom pojavom, ponašanjem i ljudskosti..

