Nezapamćen slučaj u EX-YU fudbalu: Bivši igrač Milana i Atletika igraće za evro - samo da sruši Dinamo

Nikola Kalinić ponovo obukao dres Hajduka, treći put u karijeri.

Izvor: YouTube/HNK Hajduk Split/Printscreen

Bivši reprezentativac Hrvatske Nikola Kalinić (35) ponovo je obukao dres Hajduka, nakon što je klub iz Splita napustio tokom ljeta. Tada mu je istekao ugovor, djelovalo je da će završiti karijeru, međutim samo mu je bilo potrebno nekoliko mjeseci da razmisli šta želi i odluka je bila da želi opet da obuče dres "bilih" i sa svojim voljenim klubom osvoji titulu prvaka Hrvatske.

Danas je zvanično potpisao ugovor do kraja tekuće sezone i ono što je interesantno je da su se dvije strane dogovorile da igra za džabe, odnosno za jedan evro mjesečno. Na taj način, Kalinić je pokazao ljubav klubu u kome je ponikao i iz koga je otišao prvi put 2009. godine u Blekburn, u transferu vrijednost sedam miliona evra. Potom je bio u Dnjepru, Fiorentini, Milanu, Atletiku, Romi, Veroni, da bi se u zimu 2022. godine vratio u Split.

"Što se tiče finansija, to je bilo najlakše u tri godine što sam u Hajduku. Dogovorili smo platu od jednog evra. On želi da pomogne Hajduku da osvoji naslov, to je jedini motiv zbog kojeg se vratio", rekao je sportski direktor "bilih" Mindaugas Nikoličijus i time još više oduševio navijače.

Hajduk inače nije bio šampion Hrvatske još od 2005. godine, a prvi dio sezone završili su na prvom mjestu sa šest bodova više od Rijeke, odnosno sedam više od Dinama. Ipak, vrijedi istaći da "modri" imaju dva meča manje.