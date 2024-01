"Kajzer" nije htio u Beograd zbog Arkana, igrače Bajerna dočekao mali tigar

Kako je "Kajzer" odbio da doputuje u Beograd i sretne se sa Željkom Ražnatovićem. Ekipa Bajerna morala je sama!

Izvor: MN PRESS

Smrt Franca Bekenbauera, "Kajzera", potresla je Njemačku i snažno odjeknula u cijelom svijetu, jer je bio jedan od najvećih fudbalera u istoriji. Karijera je legendarnog defanzivca i potom uspješnog selektora Njemačke često dovodila u Beograd, gdje je 1976. bio predvodnik reprezentacije na Evropskom prvenstvu, a u gostima je bio i 2006, kada su ga dočekali selektor Ilija Petković i predsjednik saveza Tomislav Karadžić, kao predsjednika Organizacionog komiteta Mundijala 2006. u Njemačkoj.

A bilo je i momenata kada nije htio da dođe, jer u ljeto 1998. nije želio u glavni grad Srbije na utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona Obilića i Bajerna, jer je htio da izbjegne susret sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, prvim čovjekom tadašnjeg šampiona SR Jugoslavije. Vođa paravojske "Tigrovi" već je bio suočen sa teškim optužbama i tražio ga je Interpol, a "Kajzer" zato nije htio da dovodi sebe u nezgodnu situaciju kao predsjednik Bajerna, pa je opravdao svoje odsustvo riječima da ima "veoma važne sastanke". Takođe, mediji su navodili da ni njegova dva potpredsjednika takođe nisu dolazila u Beograd.

S obzirom na to da Arkan zbog Interpolove potjernice nije putovao u Njemačku, već je tamo predstavnica kluba bila njegova supruga, Svetlana Ceca Ražnatović, nije bilo prepreka da Ražnatović bude domaćin Bajernu u Beogradu. Dok su se Lotar Mateus i ostali asovi Bajerna zagrijavali na terenu stadiona Partizana, predstavnici Obilića na teren su izveli malog tigra, maskotu Ražnatovićeve paravojske i kluba. Ta slika jedna je od najupečatljivijih tog dvomeča, u kojem je Bajern bez ikakvih problema eliminisao Obilić.

U ljeto 1998. UEFA je zabranila Obiliću da učestvuje u evropskim takmičenjima kada je protiv Ražnatovića podnesena optužnica u Haškom tribunalu, za zločine protiv čovječnosti. U tom trenutku, Arkan je formalno napustio klub i prepustio rukovođenje svojoj supruzi i tako omogućio "vitezovima" da ostanu u Evropi. Tako je Ceca bila predvodnica delegacije Obilića i na utakmici protiv Atletiko Madrida, a španski bogataš Hesus Hil nije imao moralne i etičke dileme poput Bekenbauera, pa je bez problema doputovao u Beograd, bez straha za svoju reputaciju. "Ne bi trebalo miješati poliitku i sport", govorio je on.

U tom periodu bilo je i navoda da Ražnatović planira da ubije Lenarda Johansona, predsjednika UEFA, zbog kazne koja mu je bila izrečena. To saznanje je potvrdio i sam Johanson. "Da, čuo sam za to. Bio sam uznemiren od same pomisli da bi to moglo da se dogodi. Razgovarao sam sa bliskim ljudima i porodicom o tome šta da preduzmemo, ali, kada neko poremećenog uma hoće da vas ubije, malo šta može da se uradi. Naravno da sam se uplašio, ali šta možete da uradite kad neko ima namjeru da vas ubije. Ništa nisam mogao da uradim kako bih sebe zaštitio. Ako je to bila i javna prijetnja, mogu samo da pretpostavim da se vaša vlada pobrinula da to spriječi", rekao je Johanson u izjavi za "Insajder".

Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine i nakon toga Obilić više nije bio u prilici da igra utakmice protiv takvih evropskih velikana. U Evropi je igrao još tri sezone, ispadao od Cibalije, Kopenahgena i Hake iz Finske, a ostvario pobjedu samo u dvomeču protiv Gote sa Farskih Ostrva. "Vitezovi" su već 2007. zaigrali u amaterskom nivou.