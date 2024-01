Imamo ponudu od 6 miliona, ali ne ide nigdje! Terzić dobio spisak otpisanih od Milojevića: Moramo da prodajemo i mlade!

Zvezdan Terzić objasnio da su Mijatović i Nedeljković posljednji koji će dobiti dozvolu da odu iz Zvezde, ali da ne isključuje njihov odlazak.

Izvor: MN Press/YouTube/Zvezda TV/Screenshot

Crvena zvezda je danas počela pripreme za novu sezonu i na prvom spisku Vladana Milojevića zapisano je 35 imena. Neki od njih će otići tokom zime, što je najavio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, poručujući da je upravo trener dostavio listu igrača na koje ne računa.

"Imamo prevelik broj igrača. Pošto nema evropskih utakmica, više igrača imamo nego što nam treba, i što se tiče trenažnog procesa, budžeta, mira u svlačionici... Milojević je napravio spisak za odlaske i češljamo ga, ali ne određujemo to na kraju mi nego tržište. Ko sigurno neće biti prodat? To ne postoji!", kazao je Terzić i dodao da su posljednji koji mogu da odu mladi igrači Jovan Mijatović i Kosta Nedeljković, ali ni to nije isključeno ako dođe "bezobrazna ponuda".

Terzić je otkrio i da je za Mirka Ivanića stigla ponuda od šest miliona evra, ali da klub ne planira da je prihvati: "Zvezda živi od transfera. Jedno je kad prekrstiš ruke, a druge kad si u mašini i znaš realnu situaciju, pa misliš da Zvezda ne smije da prodaje mlade fudbalere. Samo mladi igrači imaju tržišnu vrijednost i zato moramo da prodajemo mlade igrače. Vidjećemo šta će da kaže tržište. Imamo mnogo razgovora i pokušaćemo da se oslobodimo onih koji su manje potrebni Milojeviću. Zaključak je da ne može da ode ijedan igrač čiji bi odlazak ugrozio osvajanje šampionske titule. To je recimo Mirko Ivanić za koga imamo najveću ponudu, od šest miliona evra. Neko bi rekao da je nedopustivo da ga ne prodamo jer je ušao u 31. godinu, ali ne može da ide!", naglasio je Terzić u obraćanju medija.

Pogledajte 01:21 Zvezdan Terzić o pojačanjima Crvene zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Takođe, Terzić je najavio da Zvezda neće dovoditi lijevog beka pošto nema evropske utakmice niti kvalitetno rješenje na vidiku, tako da je prekomandovan mladi Viktor Radojević iz Grafičara. Istakao je i da se Milan Pavkov ne vraća u Zvezdu, da ove zime povratak ne očekuje ni Milan Borjan, da će Šerif biti u timu, dok je "zaključan" i Aleksandar Dragović, makar do ljeta.

A, da li dolazi mladi napadač Uroš Sremčević? "Ne volimo da pričamo o igračima koje nismo završili. Ja sam se već izrazio da je Sremčević jedan od najboljih napadača koje je Srbija imala posljednjih nekoliko godina. Interesantan je za Zvezdu, ali vidjećemo da li će doći. Sad smo pričali sa Milojevićem, u kojoj formaciji može da igra, može i zajedno sa Mijatovićem", nagovijestio je time Terzić da se radi na transferu.

BONUS VIDEO: