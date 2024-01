35 imena na prvom spisku Vladana Milojevića!

Pogledajte ko je na spisku Crvene zvezde za nastavak sezone.

Crvena zvezda je počela danas pripreme za proljećni dio sezone u kome će "juriti" za Partizanom. Vladan Milojević je na spisak stavio praktično sve fudbalere koje ima na raspolaganju, uz još nekoliko iz mlađih kategorija i Grafičara, ali nisu se svi pojavili na "prozivci". Tako će Šerif Endiaje i Edmund Ado direktno doći na Kipar, Piter Olajinka se priključuje kasnije kada ozdravi, dok su Kangva, Bukari, Kraso, Điga i Hvang sa reprezentacijama na Afričkom i Azijskom kupu nacija.

"Uvijek je lijep osjećaj u opremi Crvene zvezde, ovo je moja kuća. Kad god odem negdje, taj kofer je spreman da se vratim. To mi je najveća životna satisfakcija da Zvezda može da računa na mene - dok god sam živ, a ako ima potrebe za mojim radom, tu sam. Lijepo je vratiti se i bitno je da ovo što je bilo iza mene to sam spakovao u fioku i to je novi izazov za mene", rekao je Milojević koji je predstavio spisak medijima.

GOLMANI : Zoran Popović, Omri Glazer, Nikola Vasiljević, Balša Popović.

: Zoran Popović, Omri Glazer, Nikola Vasiljević, Balša Popović. ODBRANA : Kosta Nedeljković, Miloš Degenek, Uroš Spajić, Aleksandar Dragović, Nemanja Milunović, Milan Rodić, Naser Điga, Viktor Radojević, Veljko Milosavljević, Lazar Nikolić.

: Kosta Nedeljković, Miloš Degenek, Uroš Spajić, Aleksandar Dragović, Nemanja Milunović, Milan Rodić, Naser Điga, Viktor Radojević, Veljko Milosavljević, Lazar Nikolić. VEZNI RED : Mirko Ivanić, Marko Stamenić, Jovan Šljivić, Gelor Kanga, Kings Kangva, Edmund Ado, Osman Bukari, Srđan Mijailović, Vladimir Lučić, Jovan i Nikola Mituljikić, Nikola Knežević, Andrija Maksimović, Hvang In Bom, Uroš Kabić i Stefan Mitrović.

: Mirko Ivanić, Marko Stamenić, Jovan Šljivić, Gelor Kanga, Kings Kangva, Edmund Ado, Osman Bukari, Srđan Mijailović, Vladimir Lučić, Jovan i Nikola Mituljikić, Nikola Knežević, Andrija Maksimović, Hvang In Bom, Uroš Kabić i Stefan Mitrović. NAPAD: Šerif Endiaje, Aleksandar Katai, Piter Olajinka, Žan-Filip Kraso, Jovan Mijatović.

"Ima vremena za pojačanja, zahuktao se prelazni rok i u svakodnevnoj smo komunikaciji jer ovdje u toku jednog dana dosta toga može da se promijeni", rekao je Milojević.

"Što se tiče očekivanja, očekivanja su titula i kup, to se zna, kakva god da je Zvezda i u kakvoj god da je situaciji", naglasio je on.

Crvena zvezda će do 14. januara trenirati u Beogradu, a narednog ponedjeljka crveno-bijeli će otputovati na Kipar (Pafos). Tamo će biti do 2. februara, a za sada je poznato da će igrati pet pripremnih utakmica, među kojima su za četiri poznati datumi i protivnici. Ovo je spisak utakmica koji je objavila Zvezda.

17. januar Crvena zvezda - Hloraka (kiparski drugoligaš)

20. januar Crvena zvezda - Zalaegerseg

24. januar Crvena zvezda - Spartak Subotica

28. januar Crvena zvezda - Mladost Lučani

1. februar - generalna proba, još nije poznat rival

