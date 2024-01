Kako je Igor prevario Arsena Vengera! Povjerovao mu, stavio u tim protiv Junajteda, a onda...

Urnebesna priča iz dana šampionskog Arsenala. Fudbaleri su se odlično zabavili, a onda je đavo odnio šalu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Arsen Venger jedan je od najvećih fudbalskih trenera svih vremena, tvorac čuvenih "Nepobjedivih" sa Hajberija - tima Arsenala koji je bez poraza osvojio titulu prvaka Premijer lige u sezoni 2003/04. Uz taj trofej, njegov tim osvojio je još dva puta titulu, čak sedam puta bio osvajač FA Kupa, igrao finale Lige šampiona... Ali bi trebalo priznati - i Venger je znao da bude prevaren, i to od svojih igrača.

Nekadašnji vezista Arsenala, Rej Parlour otkrio je u svojoj knjizi kako su igrači kojima je Francuz najviše vjerovao iskoristili to povjerenje da se našale na njegov račun, a to je skupo koštalo klub, a ni njima nije bilo smiješno kada ih je Mančester junajted razbio u derbiju.

Praktično na nagovor svojih igrača, Venger je u ljeto 2000. doveo Letonca Igora Stepanovsa, koji je prethodno došao na probu kao anonimus. S obzirom na to da je igrao samo za Skonto iz Rige i to čak osam godina, niko nije imao priliku da ga vidi i zapamti, a onda se pojavio u klupskom trening-centru u opremi "tobdžija".

"U ljeto 2000. godine igrač je došao na probu na naše ljetne pripreme. Bio je to visoki štoper. Situacija je bila takva da je Martin Kion, tada standardni centralni bek, uvijek bio zabrinut zbog igrača koji su dolazili da mu 'otmu' mjesto u ekipi. Kada bi neki štoper došao na probu, Kion je govorio da je beskoristan. Tako je tog ljeta došao visoki momak iz Letonije, Igor Stepanovs i bio je čvrst, ali iskreno, nije bio na našem nivou".

Izvor: CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia

"Nekoliko nas sjedilo je na klupi i gledali smo kako igra na probi. Stepanovs se trudio i njegovo svako dobro dodavanje bilo je nagrađeno aplauzom igrača sa klupe. Radili su to samo jer su znali da će Martin da pobjesni. Denis Bergkamp je sjedio iza Arsena i konstantno je 'ispaljivao' komplimente na račun Igora 'Sjajan udarac glavom!', 'Nevjerovatno uklizavanje!'. Ponavljao je to i kada je Igor ispucao loptu 20 metara dalje od mjesta na koje je trebalo da je pošalje. Svi igrači sa klupe su ustali i aplaudirali mu".

"Martin Kion je gunđao sebi u bradu i ponavljao: 'On nije toliko dobar' i počeo je da ukazuje na greške Stepanovsa, objašnjavajući kada nije dobro udario glavom, kada nije dobro uklizao... Te noći otišli smo na večeru i smijali smo se, jer smo samo pokušavali da zezamo Martina. Svi smo znali da Igor nije ni blizu standarda defanzivca koji su postavili Toni Adams, Martin Kion i Stiv Bold."

"Ipak, Martin je bio tako laka meta jer se 'upeca' na sve što mu bacite. A čim neko 'zagrize', onda je još veći izazov da nastavite. A onda smo se vratili u trening-centar u Londonu i nedjelju dana kasnije sačekalo nas je iznenađenje - Igors je sjedio tamo. Pitao sam ga 'Šta radiš tu?', odgovorio mi je 'Potpisali su me, četvorogodišnji ugovor!'. 'Nevjerovatno!', procijedili su fudbaleri sebi u bradu, shvativši da je đavo odneo šalu.

Izvor: Bj…Rn Lindgren / Zuma Press / Profimedia

"Arsen nije znao da smo samo pokušavali da zezamo Martina. On nas je slušao kako ispaljujemo pohvale na račun ovog igrača, a svaki put kada je Denis Bergkamp govorio 'Kakav igrač!', Venger je primjećivao i pamtio. Pretpostavljam da je Stepanovs izgledao kao 'zicer' jer je koštao samo milion evra. I ne želim da potcijenim bilo koga iz nižih liga, ali Igors je bio daleko iza nas na terenu, izgledalo je to kao da sam odveo brata na trening".

A, onda... Šok nije mogao da postane veći kada je Stepanovs iz Skonto Rige postao starter moćnog Arsenala!

"Sljedeće što pamtim je da smo imali najveću krizu sa povredama ikad na poziciji štopera i jedini zdravi defanzivac bio je Igors. A, znate protiv koga smo igrali? Protiv Mančester junajteda na Old Trafordu. Ušli smo u tu utakmicu tako da je naša zadnja linija izgledala malo zabrinjavajuće, iskreno. Bili su tu Oleg Lužnji, Žil Grimandi, Igors Stepanvos i Ešli Kol, koji je na poluvremenu morao da izađe. Dvajt Jork nas je pregazio i iskreno kažem da je to bilo ponižavajuće. Dali su prvi gol, uspjeli smo da izjednačimo i pomislili smo 'OK, neka bude ovako', ali odjednom su počeli da pljušte golovi i na poluvremenu smo gubili 1-5"'.

Arsenu Vengeru je, naravno, bilo više nego jasno da je prevaren.

"Dugačak je tunel na Old Trafordu i mogli ste da vidite Arsena Vengera kako kipti od bijesa. On je rijetko kada psovao, ali tog dana i te kako jeste. Pamtim da sam išao kroz tunel kraj Dvajta Jorka i da me je pitao 'Gdje ste, dođavola, našli tog štopera? Odgovorio sam mu: 'Slušaj, to je dugačka priča'.

"Sjeli smo u svlačionicu i moglo je da bude 9:1, jer je ispred Dejvida Simena samo sijevalo. Arsen Venger je počeo da 'bljuje vatru' i pošto on inače ne psuje, to mu prosto ne stoji i jedva sam se uzdržao da se ne smijem. Pokušao sam da ga ne gledam, da nam se ne sretnu pogledi i vidio perifernim vidom da me Pet Rajs gleda i da mi poručuje: 'Ne smij se. Šta god da radiš - ne smij se'. Arsen je za to vrijeme ludio. A to je bio jedini put za mojih osam godina saradnje sa njim da je poludio u poluvremenu. Uvijek se fokusirao, trudio se da bude miran, da oporavi ekipu, da zadrži fokus na to šta bi trebalo da radimo. Izgubili smo tada 6:1 i Igors jedva da je igrao poslije toga".

Igors Stepanovs (47) bio je dio šampionskog tima Arsenala u sezoni 2001/02, osvojio je i FA Kup, a ugovor sa "tobdžijama" odradio je do kraja, do 2005. godine.

Za te četiri godine ukupno je odigrao 31 utakmicu za engleskog velikana i uspio i da postigne gol, u meču Liga-kupa protiv Ipsviča, u kojem je Arsenal ipak izgubio 1:2. Sezonu 2003/04 proveo je na pozajmici u Beverenu, a poslije Arsenala igrao je za Grashopers, pa se vratio u Letoniju i obukao dres Jurmale, mada je igrao i za Esbjerg u Danskoj, Šinjik u Rusiji, Olimps i Jurmalu.

Karijeru je završio 2011. sa 100 odigranih utakmica za reprezentaciju, a posljednji angažman u fudbalu imao je u sezoni 2020/21, kada je bio selektor omladinske reprezentacije Maldiva.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!