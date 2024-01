Šokantna izjava napadača: Nemanja Vidić? Lako mi je bilo s njim!

Nevjerovatna izjava nekadašnjeg napadača iz Premijer lige.

Izvor: Matt West/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji napadač Aston vlie Gabrijel Agbonlahor ponovo je relativizovao kvalitet Nemanje Vidića, a uz njega i Garija Nevila. Prije svega, on je rekao da je srpski defanzivac precijenjen! Očigledno mu je malo značilo to što je "Vida" bio kapiten šampionskog Mančester junajteda, osvajač Lige šampiona, Premijer lige i što je dva puta izabran za najboljeg igrača Premijer lige. Nakon što Vidića ranije nije svrstao u svoj idealni tim Premijer lige, on je ponovo kritkovao.

"Već sam pričao o tome, mislim da nije bilo teško igrati prptiv Vidića. Kada god mi je prišao blizu, protrčao bih iza njega. Mogao sam da zadržim loptu protiv njega. Drugi igrači će možda reći drugačije, ali to je moje mišljenje", rekao je bivši ofanzivac Aston vile.

Možda statistika najbolje oslikava koliko je Agbonlahoru bilo "lako" protiv Vidića i generalno Mančester junajteda, jer je u 22 duela protiv "crvenih đavola" ostvario samo jednu pobjedu, dao četiri gola i asistirao četiri puta. Davao je po jedan gol protiv Junajteda na više od pet utakmica.

Agbonlahor ne prestaje da šokira izjavama o Vidiću, kao da namjerno želi da provocira iako je Vidić u svoje vrijeme u Junajtedu (od 2006. do 2014) bio jedan od najboljih defanzivaca na svijetu. Ukupno je osvojio čak 15 trofeja na Old Trafordu, uključujući i pet titula Premijer lige. Međutim, Englez se ne obazire na to i ne potcjenjuje samo Vidićev kvalitet, već i prethodnog defanzivca Junajteda, Garija Nevila.

"Loš igrač u svoje vrijeme. Imao je samo sreću da je igrao u velikom klubu", govorio je Agbonlahor o Nevilu, đaku Junajteda koji je odigrao više od 600 utakmica za "crvene đavole" od debija 1992. do kraja karijere 2011. godine. Uz to, odigrao je čak 85 utakmica za reprezentaciju Engleske i takođe bio višestruki prvak Premijer lige, šampion Evrope...

Agbonlahor očigledno veoma dobro zna kako da skrene pažnju na sebe, bez obzira na to da li zaista misli to što govori.