Biser crveno-bijelih opsovao pred kamerama: Za*ebavaju me, ali u Zvezdi sam, stvarno!

Još jedna simpatična izjava najvećeg talenta Zvezde.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Zvezdin biser Jovan Mijatović dao je gol "bocnuvši" loptu iz penala protiv Spartaka iz Subotice. Taj meč odigran je na Kipru, u sklopu priprema crveno-bijelih, tokom kojih se praktično svakog dana nagađa da li će najbolji napadač crveno-bijelih ostati ili otići u neki tim u vlasništvu gazdi Mančester sitija.

"Glavom sam 200 odsto u Zvezdi, ne zanima me šta pišu novine, to ni ne čitam. Saigrači me za*ebavaju što bi se reklo, ali stvarno... 100 odsto sam u Zvezdi. I oni hoće da ostanem ovdje i vidjeću šta će biti", rekao je Mijatović.

Reporter TV Arena sport poštovao je njegovu molbu da ga ne pita više od toga o transferu, a Mijatović je rado pričao o golu iz penala, koji će mu mnogo značiti u Pafosu, gdje se Zvezda sprema za nastavak Superlige, koja počinje za dvije i po nedjelje.

"Zahvalan sam Kangi što mi je dao penal, pozdravljam ga ovim putem, imao sam malih problema što se tiču povrede i ostalih situacija. Mislim da sam na 60-70 odsto forme, do kraja priprema biću na 120 odsto forme i biću spreman za nastavak sezone", dodao je Mijatović.

Sigurno će ostati upamćena i ova Mijatovićeva izjava, kao i ona da su mu fudbaleri Mančester sitija pružili dobar otpor. Direktan je na terenu i van terena, a to mu za sada donosi samo dobro, kao i Zvezdi, koja bi mogla da zaradi veliki novac i njegovom prodajom, kao i u slučaju Koste Nedeljkovića, prodatog Aston vili za devet miliona evra.