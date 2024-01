Nekadašnji napadač crveno-bijelih otvorio dušu: "Bio sam spriječen da igram u Zvezdi"

Francuski napadač koji je u Zvezdi proveo godinu dana ispričao da su postojali razlozi zbog kojih nije igrao.

Crvena zvezda ga je svojvreemno angažovala kao pojačanje koje bi moglo da napravi iskorak na međunarodnoj sceni, ali Loi Dioni nije mnogo donio ekipi Dejana Stankovića. Tokom jednogodišnje pozajmice odigrao je 17 mečeva, postigao tri gola i asistirao tri puta, a utisak koji je ostavio nije bio sjajan iako je dva puta pogađao na međunarodnoj sceni. Sada je po prvi put pričao o problemima koje je imao.

Tokom igranja u Beogradu postojali su različiti razlozi koji su sprečili Loija Dionija da pokaže svoj kvalitet. Navijači Zvezde su čekali da eksplodira, on tvrdi da je bio spreman da igra, ali desilo se da je Dejan Stanković tokom čitavog proljećnog dijela sezone vjerovao u Ohija, Pavkova i Bena koji su crveno-bijele odveli do oba domaća trofeja.

"Vratio sam povjerenje kluba, trenera, ono što mi je nedostajalo dosta godina. Za mene je to, kad ti trener vjeruje, jedna od najvažnijih stvari u fudbalu. Možete ga vratiti samo na terenu. I mislim da se to pokazalo u prethodnih pet-šest mjeseci", rekao je Dioni i nastavio: "Posljednje dvije godine su bile najkomplikovanije. Nisam mogao da igram jer sam se povrijedio, dok sam u Crvenoj zvezdi bio spreman da igram, ali sam bio spriječen iz različitih razloga... Poslije, kada čujete da ste doživjeli povredu prednjih ukrštenih ligamenata, to stvara nemir u vašoj glavi. Nikada nisam mislio da ću doživjeti ovu povredu u životu jer sam prilično jaka osoba. Kada vam se to desi, kažete sebi 'i ja to imam'. U posljednjoj godini svog ugovora bilo je još komplikovanije. Ali, kao što sam uvijek govorio, jaka sam osoba u glavi. Moji najmiliji su bili tu svaki dan, ekipa, klub i navijači takođe, da me podrže u veoma teškom periodu."

Navijačima Crvene zvezde Loi Dioni nije ostao u sjajnom sjećanju, ali on sebe izuzetno cijeni.

"Kad jednom padnem ne ostajem na zemlji. Uvijek ću se vratiti. To je ono što pokazujem u svojoj karijeri. Čak i ako, generalno gledano, imam dobru karijeru, sigurno je da ima neuspjeha koji mogu da bole. Ali nisam je prekinuo zbog toga što ih je bilo. Mislim da je najbolji odgovor to kako ove sezone igram za Anže", rekao je francuski napadač za zvanični sajt lige u kojoj se trenutno takmiči.

Dioni se vratio u Anže, koji ga je svojevremeno pozajmio Crvenoj zvezdi i za sada mu odlično ide. Na 20 mečeva u drugoj ligi Francuske postigao je 10 golova, a još pet puta asistirao je saigračima. Zahvaljujući njegovoj sjajnoj formi Anže je drugoplasirani tim u Ligi 2 i ima veoma dobre šanse da se na kraju sezone preseli u elitni rang francuskog fudbal.

"Znam svoje kvalitete. Sigurno je prošlo mnogo vremena od kada sam postigao više od deset golova, pogotovo na polusezoni. Mnogi ljudi danas mogu da budu iznenađeni, ali sam to već uspio i pokazujem da sam sposoban da se reprodukujem. Posljednji put kada sam ostvario takav učinak bio sam pun samopouzdanja i povjerenja čitavog kluba. To se mora nastaviti", ispričao je Dioni i zatim govorio o odnosu sa trenerom: "Ne znam... Možda sam ja veliki plišani meda... Uvijek sam bio takav. Takmičenje na različitim nivoima može biti komplikovano, ali znam da postoje treneri koji mogu da ti pruže naklonost, a drugi ne mogu. Zavisi od toga da li znate kako da upravljate svojim igračem. Ako želite da izvučete najbolje od njega, morate da znate kako da uradite određene stvari."