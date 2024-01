Borjan prvi put otvorio dušu o Zvezdi: "Hoću samo da se oprostim od navijača!"

Golman Crvene zvezde na pozajmici u slovačkoj prvi put o odluci Baraka Bahra da ga precrta.

Crvena zvezda je prethodnog ljeta angažovala izraelskog stručnjaka Baraka Bahara - sa kojim sada ima probleme oko isplate ugovora - a to je značilo i velike promene u igračkom kadru. Jedan od prvih precrtanih fudbalera bio je iskusni golman Milan Borjan, kojem se saopšteno da za njega više nema mjesta u klubu čiji je kapiten bio.

Po prvi put od odlaska iz Crvene zvezde Borjan je otvorio dušu i ispričao detalje rastanka - kako ga je Bahar nazvao, kako su reagovali ljudi iz kluba i šta bi volio da se dogodi ukoliko više nikada ne dobije priliku da brani za Crvenu zvezdu.

"Sa godinama sam shvatio da dela pokazuju mnogo više od riječi. Danas riječi nemaju vrijednost jer mnogo toga se priča, a malo je istine. Dijela i emocije koje sam pokazao prema Crvenoj zvezdi i crveno-bijeloj armiji se nikada ne mogu valorizovati kroz riječi. Nekada je bolje okrenuti se i otići, ne reći ništa. Ostaviti prazninu koja se samo može zamaskirati i vještački popuniti", rekao je Milan Borjan za Kurir i dodao: "Saznao sam putem telefonskog poziva. Dva dana prije toga sam bio sa novim trenerom Baharom na razgovoru i imali smo jednu pozitivnu i konstruktivnu priču. Ne znam šta se promijenilo za 48 sati nakon našeg sastanka. Nakon osvajanja duple krune vidjeli smo se u prostorijama kluba. Čestitao je na trofejima i pitao da li smo slavili, da li idem na odmor i kad se vraćam iz reprezentacije. Rekao mi je kad se vratim, da će da mi da četiri do pet dana slobodno. I onda da se pripremimo za prvenstvo i Ligu šampiona. Zahvalio sam mu se i rekao da može da me zove, šta god mu bude trebalo. Pozvao me je poslije nekoliko dana i rekao da ne računa više na mene."

Ispričao je Milan Borjan i kako je reagovao na poziv Baraka Bahara, ali i šta mu je zasmetalo još više od informacije koju mu je Izraelac rekao. Po riječima dugogodišnjeg golmana Zvezde ljudi u klubu se prema njemu nisu ponijeli onako kako je zaslužio u prethodnim godinama, kada je bio jedan od najbitnijih faktora u šampionskim titulama i evropskim uspjesima.

"Rekao sam u redu! Šta bih više pričao sa čovjekom koji nije ni pet dana proveo u Crvenoj zvezdi. Na kraju, on nije trebalo da bude taj koji to treba da mi saopšti. Zna se ko donosi odluke u klubu, bar tako funkcionišu sve velike evropske i svjetske ekipe. Zna se kako se klubovi opraštaju od kapitena. I to igrača koji su kapiteni bar jednu sezonu, a ne od nekoga ko je donio mnogo sreće, radosti, uspjeha i novca klubu svih ovih godina", ispričao je iskusni golman i dodao: "Niko me nije pozvao. Ja sam okrenuo broj gospodina Terzića i par ljudi u klubu, da mi objasne situaciju. Njihov stav je bio da je to odluka trenera. Zvezda je život, ali takav odnos ljudi iz kluba prema meni, nisam smio da shvatim kao poraz i kraj mog života. Ja sam vječiti optimista, pozitivac, kapiten reprezentacije Kanade. U svakom klubu gdje sam bio, donio sam neki uspjeh i novu energiju. Svuda sam stvari pokretao na bolje. Ljudi me vole, poštuju moju iskrenost, prepoznaju moju želju i žar da unaprijedim stvari. Sve to me čini srećnim."

Milan Borjan bi mogao da se vrati u Beograd i ponovo obuče dres Crvene zvezde. Na kraju sezone ističe mu pozajmica, a onda im još dve godine ugovora sa crveno-bijelima. "U junu mi ističe pozajmica u Slovanu, poslije toga sa Crvenom zvezdom imam ugovor na još dvije godine. Ukoliko ne budem ostao u Zvezdi, volio bih da kao neko ko je predvodio jednu eru uspjeha, bar doživim oproštajnu utakmicu kakvu svi klubovi priušte svojim kapitenima. Pa, da se oprostim od navijača kako dolikuje, a ne kao prije nekoliko mjeseci, kada sam otišao bez pozdrava", zaključio je reprezentativac Kanade.

Milan Borjan je u mlađim kategorijama branio za Dinaru iz Knina, novobeogradski Radnički, dva kluba u Kanadi i urugvajski Nasional. bio je na probama u boki i Riveru, ali nije potpisao ugovore sa tim timovima, pa mu je jedino iskustvo u Argentini Kilmes za koji je nastupao na početku karijere. Uslijedili su Rad, Sivaspor, Vaslui, Ludogorec, Radnički iz Niša, ponovo bugarski tim, poljska Korona i na kraju Crvena zvezda, koja ga je prije pola godine pozajmica Slovanu iz Bratislave.

Za Crvenu zvezdu odigrao je 275 mečeva i osvojio čak osam trofeja - šest titula i dva Kupa Srbije. Milan Borjan je branio u najvećim evropskim mečevima Crvene zvezde u ovom vijeku, tokom kvalifikacija za evropska takmičenja i u njihovoj grupnoj fazi. Nekoliko puta bio je junak, a navijači će vjerovatno najviše pamtiti dramatičnu penal-seriju u Kopenhagenu.