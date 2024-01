Čekala sam mjesecima, sad sam spremna da kažem: Najljepša TV voditeljka se vjerila (FOTO)

Najpoznatije lice italijanske lige, Dileta Leota, imala je važnu ispovijest na društvenim mrežama.

Izvor: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images

Najljepša TV voditeljka Italije, Dileta Leota, saopštila je na društvenoj mreži Instagram da je vjerena. Rekla je "Da" golmanu Njukasla Lorisu Karijusu, a sve je potvrdila nakon što su postali roditelji ćerke Arije, prošle godine. U poruci pratiocima, ona je otkrila detalje i sve priznala.

"Rekla sam 'Da'. Čekali smo nekoliko meseci da vam otkrijemo, jer smo Loris i ja željeli da što više uživamo u emocijama poslije rođenja Arije, ali spremni smo da se posvetimo sebi i novom velikom trenutku u našoj porodici. Na ovim slikama bila sam najsrećnija žena na svijetu, sa Lorisom i Arijom koja je tek dolazila", napisala je Italijanka. Uz to je podijelila ove fotografije:

Dileta Leota rođena je u avgustu 1991. godine u Kataniji, na Siciliji i već šest godina radi kao TV prezenterka na utakmicama Serije A, a za američku TV-kuću "DAZN". Od 2022. godine u vezi je sa Lorisom Karijusom, bivšim golmanom Liverpula i Bešiktaša, te čuvenim tragičarom finala Lige šampiona Liverpul - Real u Kijevu.

Dileta Leota dovodila se prije Karijusa u vezu sa profesionalnim italijanskom bokserom Danijeleom Skardinom (31), kao i sa tursko-albanskim modelom i glumcem, Džanom Jamanom (34). Nedavno je otkrila sve o tome kako je saznala da je ostala trudna sa Karijusom.

"Pomislila sam - s*anje, šta da radim sada?! Bio je to nerealan trenutak. Razmišljala sam - šta bi sada trebalo da uradim? To traje do šestog mjeseca trudnoće, poslije čega shvatite da se u vama stvara novi život. Uzela sam telefon i pozvala ga na video-poziv. Pogledala sam poslije toga test i zaćutala sam. Više ništa nisam govorila. Pitao me je šta se dogodilo, ali nisam imala snage da mu odgovorim, pa sam okrenula telefon i pokazala mu rezultat testa", rekla je Italijanka, koja se brzo nakon porođaja vratila pred kamere i od jeseni opet izvještava sa utakmica u Italiji. Na oduševljenje svih ljubitelja fudbala.