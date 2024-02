Spektakl kakav nikad nije viđen u Srbiji! Zvezda kreće po titulu, a navijači spremaju nešto potpuno novo!

Navijači Crvene zvezde pripremaju nešto posebno za utakmicu protiv Voždovca.

Izvor: MN PRESS

Proljećni dio sezone u Superligi Srbije počinje 10. februara, a Crvena zvezda će u prvom meču nakon pauze igrati gradski derbi protiv Voždovca. Aktuelni šampion pokušaće da se osveti za poraz koji je ekipa Baraka Bahara preživjela na krovu tržnog centra, a koji je dobrano poljuljao samopouzdanje čitavog tima. Revanš će se igrati pred navijačima Zvezde, koji pripremaju spektakl.

Po najavama, na tribinama stadiona "Rajko Mitić" vidjeće se nešto što na ovim prostorima nikada nije izvedeno! Za sada su najvatrenije pristalice Crvene zvezde zagonetne, ali će u narednim danima biti više informacija o programu koji je pripremljen za meč i čiji će dio biti svi oni koji posjete prvu utakmicu Crvene zvezde na svom stadionu u 2024. godini.

"Polako se bliži nastavak prvenstva u fudbalu. Prva utakmica je 10. februara na Marakani protiv Voždovca. Delije će na ovoj utakmici pokušati da naprave navijački spektakl koji do sada na Sjeveru sigurno nije viđen, a vjerovatno ni u širim okvirima. Na vrijeme se oglašavamo kako bi istakli svim navijačima koliko je važno doći na ovu utakmicu i prije svega popuniti sjevernu tribinu. Do utakmice ćemo se još par puta oglasiti i do mjere, do koje je to moguće, malo više uputiti ljude o samom spektaklu koji se sprema. Zato, već sada, upišite u kalendar 10. februara i spremajte se. Ovakve stvari se ne viđaju svaki dan!", navode navijači crveno-bijelih, koji će svoj tim bodriti u malom gradskom derbiju.

Podsjećamo, Zvedza u proljećnom dijelu sezone mora da juri zaostatak u Superligi Srbije. Zbog poraza od Partizana u Humskoj, na posljednjem meču u 2023. godine, crveno-bijeli imaju bod manje od najvećeg rivala. Taj zaostatak pokušaće da istope sa Vladanom Milojević na klupi, pošto se iskusni trener vratio na mjesto na kojem je pravio najveće uspjehe.