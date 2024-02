Najbogatiji prelazni rok u istoriji Crvene zvezde!

Prelazni rok u januaru najbogatiji u istoriji Crvene zvezde zbog Mijatovića, Nedeljkovića, Mitrovića, a možda i Kangve i Kabića!

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda napada titulu u Superligi sa Vladanom Milojevićem na klupi, ali i sa značajno izmijenjenim sastavom u odnosu na jesenji deo prvenstva. Stari-novi trener Crvene zvezde u proljećnom dijelu sezonu neće računati na četvoricu fudbalera koji su imali ulogu kod Baraka Bahara, a tokom zime su već napustili klub. Zvezda je iskoristila prelazni rok za nekoliko velikih transfera - od kojih samo jedan "dolazni" - i uspjela da obori klupski rekord kada je u pitanju zarada u jednom prelaznom roku!

Transferi Koste Nedeljkovića u Aston Vilu, Stefana Mitrovića u Veronu i Jovana Mijatovića u Njujork siti, kao i pozajmica zambijskog fudbalera Kingsa Kangve Kortrajku napunili su kasu aktuelnog šampiona Srbije sa skoro 20.000.000 evra. Zapravo, ukoliko se ispune bonusi i ukoliko naredne prodaje ovih igrača budu unosne, Zvezda će prihodovati i daleko više!

Rekordni transferi!

Crvena zvezda je u veoma kratkom roku završila pet velikih poslova! Prvi je klub napustio Kosta Nedeljković i to u transferu teškom 7.500.000 evra - koji bi uz bonuse mogao da naraste do devet miliona. On će se tek narednog ljeta preseliti u Aston Vilu, nakon što mu istekne šestomjesečna pozajmica u Zvezdi. Mladi desni bek kojeg selektor Dragan Stojković Piksi vidi i kao rešenje za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu imaće priliku da se u proljećnoj polusezoni bori za titulu sa crveno-bijelima.

Uslijedio je transfer Stefana Mitrovića u Veronu za 1,3 miliona evra, a zatim i dvije veoma zanimljive pozajmice. Uroš Kabić preselio se u Torino i ukoliko se dokaže u italijanskom klubu Crvena zvezda će zaraditi dva miliona evra, dok Kings Kangva ukupno može da donese milion i po evra crveno-bijelima. On je novi fudbaler belgijskog Kortrajka - prvo šestomjesečna pozajmica za 500.000 evra, a zatim i mogućnost otkupa za još milion evra.

Vidi opis Najbogatiji prelazni rok u istoriji Crvene zvezde! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na kraju, a vjerovatno i najbitnije - Crvena zvezda je prodala Jovana Mijatovića Njujork sitiju, koji je zbog talentovanog napadača oborio rekord! Mijatović je najskuplji fudbaler kojeg je kupio američki klub, inače dio Siti grupe u kojoj su još Mančester siti, Đirona, Melburn siti... Transfer Mijatovića iznosi 8.000.000, ali postoje i bonusi koji su lako ostvarivi i koji mogu da donesu još dva miliona Crvenoj zvezdi!

Kada se sve sabere Nedeljković, Mitrović i Mijatović već sada su donijeli 16,8 miliona evra, a Kangvina pozajmica dodala je još 500.000. Tako računajući ovo je najbolji prelazni rok u istoriji Crvene zvezde, a srušen je rekord iz 2018. godine kada su Uroš Račić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Pešić i ostali fudbaleri Zvezdi donijeli oko 15.000.000 evra u klupsku kasu!

Najbitnija riječ - procenti!

Posao nije gotov, pošto je Crvena zvezda mislila i o budućnosti fudbalera koje prodala tokom zime. Trojica talentovanih igrača mogli bi veliki novac da donesu klubu i od svojih narednih transfera - Zvezda i dalje posjeduje 20 odsto od narednog transfera Stefana Mitrovića, kao i po 15 odsto od transfera Koste Nedeljkovića i Jovana Mijatovića - koji bi mogli da donesu još tri i po miliona ukoliko ispune klauzule iz ugovora. Čini se u ovom trenutku da je to ozbiljan kapital na koji bi klupski čelnici mogli da se oslone u narednim godinama.

Kao što smo već rekli, narednog ljeta bi Kangva i Kabić zajedno mogli da donesu tri miliona evra Crvenoj zvezdi, ali tu je još jedan fudbaler od kojeg crveno-bijeli očekuju mnogo kada je u pitanju transfer. Prethodnog ljeta Viljareal je uzeo na pozajmicu Stefana Lekovića, a talentovani štoper za sada se dokazuje u rezervnom timu španskog kluba. I čini se da mu dobro ide, pa bi nakon plaćenih 300.000 evra "Žuta podmornica" mogla da izdvoji još 4.000.000 i otkupi ga od Crvene zvezde!

Dodatnih sedam miliona evra narednog ljeta od Lekovića, Kangve i Kabića - praktično i prije nego što počne prelazni rok, bili bi veliki kapital Crvene zvezde. Taj novac uticao bi na mirno ljeto i rasterećeniji prelazni rok, u kojem možda neće biti potrebe da se prodaju Omri Glazer, Osman Bukari, Jovan Šljivić ili neki drugi "kapitalac" kojeg Zvezda priprema za tržište u pravom trenutku.

Smanjenje igračkog kadra!

Bilo je i onih drugih rastanaka. Ugovor sa Crvenom zvezdom nakon mnogo mjeseci u kojima nije bio u prvom planu raskinuo je italijanski ofanzivac Filipo Falko, pojačanje iz mandata Dejana Stankovića. On je dobio čiste papire i priliku da nađe sebi novi klub šest mjeseci prije isteka ugovora sa crveno-bijelima, pošto svakako nije bio u konkurenciji za tim.

Afrički fudbaleri Edmund Ado (Gana) i Šedrak Čarls (Nigerija) otišli su na pozajmice u srpske klubove i očekuje se da će se vratiti narednog ljeta. Ado će u narednih šest mjeseci nositi dres Radničkog iz Niša, a na Čairu će pokušati da dostigne formu iz Šerifa, kada je na čelnike Zvezde ostavio sjajan utisak. Postoje dvije olakšavajuće okolnosti za Ada - trener će mu biti bivši zadnji vezni Crvene zvezde Nikola Trajković, a saigrač golman Nikola Vasiljević kojem je Zvezda dozvolila da se preseli na jug Srbije. Sa druge strane, Čarls će nakon pozajmice u IMT-u, iz kojeg je i stigao u Zvezdu, nastupati za Slobodu iz Užica.

Kao i u prvom dijelu sezone, Crvena zvezda će vjerovatno imati veliki broj igrača na dvojnoj registraciji. Očekuje se da u toj grupi fudbalera budu Viktor Radojević, Nikola Knežević, Jovan Šljivić, Andrija Maksimović, Jovan i Nikola Mituljikić... Mladi Aleksandar Kahvić će se nakon igranja za OFK Beograd u prvom dijelu sezone dokazivati na pozajmici u Superligi, pošto je pozajmljen Železničaru iz Pančeva. Do kraja prelaznog roka moglo bi da bude još nekih odlazaka iz Crvene zvezde.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!