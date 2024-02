Milojević dobio šta je htio od Zvezde: "Pričao sam im za koga igraju"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević o pripremama na Kipru i obavljenom poslu u ljetnjem prelaznom roku.

Crvena zvezda se u četvrtak uveče vratila sa priprema na Kipru, a novi trener Vladan Milojević zadovoljan je onim što je vidio od svojih igrača. Ostvarili su maksimalan učinak od pet pobjeda, još neki mladi fudbaleri su počeli da se nameću, a ono što ističe da je najvažnije je da se nekima od njih vratilo i samopouzdanje.

"Kad sam došao zaista su bili 'ubijeni', i falilo im je samopouzdanja. Igranje u Zvezdi je pritisak i odgovornost, a često to stranci ne razumiju. Kada dođete u veliki klub, očekuje se da to bude sad i odmah. To je teško u fudbalu, jer je nephodno vrijeme. Ipak, u modernom fudbalu - nema vremena. Pokušavali smo da kroz priču to rješavamo. Svi oni su kvalitetni igrači koji su sa razlogom došli u Zvezdu. Treba im vratiti samopouzdanje. Ako igrač to nema, nije u stanju da pruži maksimum. To se stvara korektnim odnosom i povjerenjem između trenera i igrača, ali i napornim radom", naglasio je Milojević rezimirajući pripreme za zvanični sajt Crvene zvezde.

Nije želio konkretno o imenima igrača koji su mu se dopali na pripremama, ali je istakao da ima "dosta talentovanih i mladih igrača" koji su dobili šansu i iskoristili je, dok ne treba zanemarivati ni treninge sa seniorskom ekipom - jer se tu vide karakter i poštovanje. "Mislim da je lijepa budućnost pred njima", dodao je trener Zvezde i dodao da je stručni štab posebno poslije svakog treninga radio sa mladima.

Što se tiče postavljenih ciljeva, smatra da su ispunjeni - jer je prije svega akcenat bio na taktici i fizičkoj spremi koja je dovedena do zavidnog nivoa. Uz to, iako su bili u "krnjem" sastavu bez nekoliko reprezentativaca, Milojević je video šta je želio - i na kraju je po njegovoj želji smanjen i igrački kadar.

"Fokus na ovom prelaznom roku je bio taj da smanjimo broj igrača, jer je zaista roster bio veliki. Jesenas je bila i Liga šampiona koja je veoma naporna. Sada želimo da napravimo dobar tim gdje svaki igrač može da očekuje šansu, ukoliko se izbori", dodao je trener Crvene zvezde dodao da će se ozbiljno raditi i u Beogradu, sve do nastavka sezone u Superligi protiv Voždovca 10. februara. Zaostatak je bod za Partizanom...

"Nisam neko ko daje obećanja. Mogu da kažem navijačima, našim Delijama, ali i ljubiteljima Zvezde da nas bodre, jer igračima treba podrška. Navijači znaju kako se to radi i treba samo tako da nastave, a mi ćemo da radimo naš dio posla. Pričao sam sa igračima, ideja mi je bila da im približim za kakav klub igraju i kakve vrijednosti su ovdje. U Zvezdi igrate za navijače i mora da se pruži maksimum. Mora i da se trenira dobro. Mi ćemo biti prizemni kao i do sad, a na terenu ćemo probati da damo sve od sebe", zaključio je Milojević na kraju razgovora.