Navijači došli da vide Mesija u Hong Kongu, a on ih "ispalio": Organizatori traži povrat novca!

Argentinac je zbog povrede propustio prijateljski meč za koji su navijači izdvojili više od 100 funti.

Izvor: Alan Siu Mui Lun / Newscom / Profimedia

Navijači u Hong Kongu zviždali su fudbalerima Intera iz Majamija, tokom prijateljske utakmice sa izabranim timom lokalne lige, pošto Lionel Mesi nije igrao za američki klub. Inter je pobijedio ekipu iz Hong Konga 4:1 pred oko 40.000 navijača, a Argentinac nije igrao zbog povrede tetive. Utakmicu je zbog problema sa koljenom propustio i Luis Suarez.

Navijači su zviždali i uzvikivali da im se vrati novac za ulaznicu, a negodovali su i kada im se obratio suvlasnik Intera Dejvid Bekam. Vlada Hong Konga saopštila je da će organizator utakmice dobiti umanjena sredstva.

"U vezi sa tim što Mesi nije igrao danas, vlada kao i svi fudbalski navijači su izuzetno razočarani zbog angažmana organizatora. Organizator duguje svim navijačima objašnjenje. Naš komitet će preduzeti dodatne mjere sa organizatorima u skladu sa odredbama i uslovima, što uključuje smanjenje iznosa finansiranja zbog toga što Mesi nije igrao", navodi se u saopštenju koje je prenio BBC.

Komitet je odobrio 1,5 miliona funti za događaj, kao i dodatna sredstva za mjesto održavanja. Na stadionu u Hong Kongu okupilo se 38.323 navijača, koji su platili 101 funtu za ulaznicu.

Así fue el recibimiento a#Messiy el@InterMiamiCFen su amistoso contra el All Star de#HongKong



❌Ni Luis Suarez ni el argentino jugaron el amistoso

⚽️4-1 ganó el equipo de Miamipic.twitter.com/XqVTDrweYn — Radio MARCA (@RadioMARCA)February 4, 2024

Uzvici "Hoćemo Mesija" pojačali su se u drugom poluvremenu, ali je Argentinac nastavio da gleda utakmicu sa klupe. Organizatori su saopštili da prije utakmice nisu znali da Mesi i Suarez neće igrati.

"Ljekarska ekipa njihovog kluba smatrala je da Mesi i Suarez nisu sposobni da igraju na svačije, uključujući i naše, razočaranje", navodi se.

Trener Intera Herardo Martino izvinio se navijačima.

"Shvatamo da su navijači razočarani odsustvom Mesija i Suareza i zbog toga se izvinjavamo, ali to je odluka koju je donio naš ljekarski tim. Da je postojao način da igraju makar i malo, mi bismo to uradili, ali to bi bio preveliki rizik", rekao je Martino.

(MONDO/Agencije)