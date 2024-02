Bivši napadač Zvezde otkrio: Imao sam ponudu Borca! Zvao je jedan čovjek iz kluba, imao sam želju...

Andrija Kaluđerović je dogovarao dolazak u Banjaluku.

Andrija Kaluđerović odlučio je, sa početkom 2024. godine, da kaže zbogom fudbalu.

Karijeru je počeo i završio kao prvotimac OFK Beograda, a u međuvremenu je promijenio ogroman broj klubova.

U Srbiji su se nizali Njegoš Lovćenac, Mačva, Hajduk Beograd, Spartak Subotica, Radnički Pirot, Rad, Crvena zvezda, Vojvodina, Proleter Novi Sad i Grafičar, a iza sebe ima i bogato internacionalno iskustvo.

Sticao ga je u Kini (Peking Guan), Tajlandu (Port), Indiji (Delhi Dajnamos), Letoniji (RFS), Švajcarskoj (Tun), Australiji (Brizbejn), Novom Zelandu (Velington), Kipru (AEL Limasol), Španiji (Rasing Santander), Uzbekistanu (Nasaf) i Litvaniji (Žalgiris).

Malo je nedostajalo da u svoju biografiju ovaj fudbalski "globtroter" uvrsti i BiH jer, kako je istakao u intervjuu za dnevni list "Glas Srpske", zvao ga je banjalučki Borac! Međutim, nije se desilo...

"Zvali su me iz Borca. Bilo je to u julu 2021. godine kada je i Marko Jovanović došao u Banjaluku. Išlo je sve preko Petra Jelića koji je moj drug. Zvao me je neki čovjek tamo iz kluba, jednom samo. Međutim, dalje od tog jednog poziva nije otišlo. Stvarno sam imao želju da zaigram i u Republici Srpskoj, pogotovo u Borcu, koji je veliki klub, međutim nije se namjestilo", istakao je Kaluđerović u razgovoru za banjalučki list, brojeći prve "penzionerske" dane.

"Imam dosta vremena. Kažu da je najbolje da se odmori jedno tri, četiri mjeseca. Stvarno mi je lijepo. Uživam sa porodicom. Jako smo vezani. Osim moje epizode u Uzbekistanu u svim zemljama u kojima sam igrao bili smo zajedno. Počeo sam raditi kao agent. Odmah poslije karijere sam upao u razrađen posao."

Nakon što je u sezoni 2009-10 briljirao u dresu Rada, postigavši 21 gol na 45 mečeva, stigao je u Crvenu zvezdu, kojom je tada kao trener komandovao novoimenovani selektor Crne Gore Robert Prosinečki.

"Para nije bilo, ali nikad kao tad, u novijoj istoriji, nije bilo toliko ljudi na Zvezdinim utakmicama. Robert Prosinečki je bio trener i bila je neviđena euforija i pomama za Zvezdom. Ljudi su dolazili iz bunta, iz nekog inata da gledaju Zvezdu. Bilo je lijepo igrati. Uvijek bih igrao za Zvezdu pa makar nikad ne zaradio ništa", kategoričan je Kaluđerović, koji za "Žutog" ima samo riječi hvale.

"Robi je laf. Veliki igrač, veliko ime, dobar čovjek. Bilo je sjajno sarađivati sa njim. Nezaboravno iskustvo. To je jedan doktor fudbala, nešto nevjerovatno. Na treningu u ševi, gurne loptu kroz noge, dok si rekao keks. Njegova zalamanja, tehnika, to je savršenstvo u 'er maks' patikama. Mene je recimo zvao Gugl, jer sam znao gde koji igrač igra (smijeh)."

U vječitim derbijima protiv Partizana nije imao mnogo uspjeha. Odigrao ih je pet, upisavši jednu pobjedu, i to baš onda kad je postigao pogodak, 6. aprila 2011. godine u revanš utakmici polufinala Kupa.

Samo 17 dana kasnije, vječiti rivali su se sreli u prvenstvu, u okviru 24. kola, bodovno izjednačeni (59). Meč se igrao na stadionu Partizana koji je na kraju trijumfovao rezultatom 1:0, a Kaluđerović je tokom meča promašio stopostotnu šansu.

"Koliko sam golova postigao, ali pamti se taj promašaj, proganja me ta šansa iz tog derbija. Ostalo mi je to u sjećanju. Bio sam jedan na jedan sa Vladimirom Stojkovićem koji mi je nažalost odbranio šut. Na kraju smo izgubili tu utakmicu. Nismo imali ni sreće. Imali smo dosta šansi, ne samo tu moju, ali ostali smo bez titule. U Zvezdi sam osvojio taj jedan Kup. Individualno mogu da budem zadovoljan učinjenim na 'Marakani', 55 utakmica, 30 golova. Bio sam najbolji strijelac lige", istakao je Kaluđerović.

