Duljaj otkrio zbog čega je zabrinut! Treneru Partizana propao plan: To će nas poremetiti!

Trener Partizana Igor Duljaj najavio prvi meč u 2024. godini.

Fudbaleri Partizana su pobjedom nad Crvenom zvezdom (2:1) u posljednjem takmičarskom meču za 2023. godine preuzeli prvo mjesto na tabeli i sa bodom više stigli do naslova jesenjeg prvaka. Pred ekipom Igora Duljaja je da tu razliku odbrane ili uvećaju u proljećnom dijelu sezone i tako osvajanjem šampionske titule prekinu dominaciju koju je započeo još Vladan Milojević, povratnik na stadion "Rajko Mitić". Prva prepreka za Partizan biće Ivanjica.

Meč protiv Javora izuzetno je značajan za Partizan, a svjestan je toga i trener Igor Duljaj koji je pred gostovanje pričao o svemu što čeka njegovu ekipu pod Golijom. Tim nije u idealnoj formi, što ne može ni da bude slučaj odmah nakon priprema, ali Igor vjeruje u ekipu koju je sastavio!

"Ja sam srećan što smo u prilici da se ponovo sportski borimo za bodove bez obzzira da li su to igrači, trener ili ljudi koji rade u klubu. Radujemo se nastavku prvenstva. Vidjeli ste kako su pripreme protekle, bez obzira na loše terene, sve ostalo je bilo odlično, igrači su bili maksimalno profesionalni, nisu se nijednog trenutka žalili, tako da sa te strane mogu da budem presrećan i zadovoljan kako su se oni ponašali. Naravno da je uvijek prva utakmica najteža i veoma je teško reći da neki tim može od prvog kola da bude u onoj formi u kojoj bi želio", rekao je Duljaj i nastavio:

"Igramo protiv ekipe koja je, ako se dobro sjećam, zadala dosta problema kada smo igrali u Beogradu i po nekom običaju uvijek su ti igrači bili kobni za Partizan, oni koji su bili u Partizanu, kao što je Gigić, koji je u ovom trenutku napustio klub, nije više u Ivanjici. Prvenstvo kako bude odmicalo će dati odgovor da li će ekipa da raste fizički, taktički, tako da vjerujem da ćemo biti bolji u odnosu na početak sezone jer se sada manje više bolje poznajemo. Vrijeme će dati odgovor na sva postavljena pitanja."

Partizanov najveći problem u proljećnom dijelu sezone mogli bi da budu bonus igrači!

"Ako uporedimo pripreme u Sloveniji i sada naravno da je to velika razlika, igrači su došli na vijreme. Proveli su jedan dio priprema. Tamo gdje me zabrinjava, imali smo projekat da odlaskom Ilića na poziciji štopera, to bude Nikola Miličić koji je u ovom trenutku van terena i to mi je jedini problem što se tiče postavke, koji će to igrač biti bonus. Znamo da imamo odlične igrače na pozicijama u napadu, da smo tu doveli dosta igrača koji mogu da poboljšaju igru kao što je igrač koji je došao iz Koreje Goh. Moram da vidim danas, u principu imam sastav, ali moramo imati u glavi - kada mijenjamo jednog bonusa, moraću da pravim dvostruku izmjenu. Ako ubacujemo bonusa mijenjamo bonusa, ali moramo imati u vidu da dva igrača ne igraju na istoj poziciji. To će malo da nas poremeti, međutim potrudićemo se da riješimo taj problem koji evidentno imamo", rekao je Igor Duljaj.

Fudbaler iz Južne Koreje trebalo bi da bude najveće pojačanje Partizana ove zime, ali on još ne može da bude starter! Trener Partizana istakao je da Goh i pored svih kvaliteta koje ima mora da se prilagodi novom klubu.

"Teško da će u ovom trenutku biti starter, vidjećemo, sve zavisi ko će biti bonus. Uglavnom, pričali smo, rekao mi je da nije još uvijek sto posto spreman, pogotovo u toj prvoj utakmici gdje je tražio da igra 30 minuta i on će kao i drugi koji su možda i za nijansu kasnije došli kroz utakmice da ulaze u ritam. Imaće svoju minutažu. Ako me pitate da li je neko sto posto spreman, naravno da nije. Fudbalska barijera ne postoji, ako trenirate i znate koji su principi lako se igrači prilagode. On je izuzetno inteligentan i pametan igrač, čak bez razgovora razumije šta se od njega traži, tako da mislim da tu problema neće biti", zaključio je trener Partizana.

Upitan za sastav tima, Duljaj je raportirao o povredama i bolestima svojih igrača.

"Danas ću da riješim, imamo malo problema. Filipović je nekoliko dana bio bolestan, prehlada je takođe zahvatila i golmana Stevanovića, Severina se juče požalio na bol u koljenu, tako da kao i obično, nemam problem nikada da kažem ko će igrati, imam samo tu jednu dilemu. Da vidimo u kakvom stanju je Severina i na osnovu treninga ću imati u glavi koji tim će nastupati protiv Javora. Neke informacije koje imam, znam da se domaćin potrudio da teren bude što bolji, da nisu trenirali na glavnom terenu i to je jedan od rijetkih klubova koji sportski razmišlja, klub koji će učiniti sve da imamo maksimalne uslove da se ta utakmica odigra. Vrijeme nas je poslužilo, ja im se zahvaljujem na tome", istakao je Igor Duljaj pred prvi meč proljećnog dijela sezone.

