Duljaj otkrio ko će biti "iks" faktor na proljeće u Partizanu

Igor Duljaj vjeruje u mladog fudbalera Sameda Baždara koji se nije proslavio jesenas.

Izvor: MN PRESS

Partizan će izgledati znatno drugačije u odnosu na jesen jer je prodao Mihajla Ilića (Bolonja) i Kristijana Belića (AZ Alkmar), ali stigle su i ozbiljne zamjene - Miloš Krunić, Denil Kastiljo (Šahtjor), Leonard Ovusu (Od), Nikola Miličić (Radnički) i Jong-jun Goh (Pohang) od kojih se mnogo očekuje. Ipak, dok se skroz ne uigraju u timu Igora Duljaja, potrebno je da "iskoče" i oni fudbaleri koji su dugo u timu, a tek su sada počeli da se nameću.

U intervjuu za TV Arena Sport, Igor Duljaj je istakao da mora da izdvoji Sameda Baždara za koga kaže da je "shvatio da ipak samo rad donosi uspjeh", tako da je veoma zadovoljan njegovim izdanjima na Kipru. I sam fudbaler iz Novog Pazara je već bio samokritičan prema sebi i zna da je "razočarao mnoge" i da sad mora da se dokaže, ali Duljaj je tu da ga "izvuče" na pravi put.

IKS FAKTOR NA PROLEĆE? Samed Baždar (20) je ove sezone odigrao samo 239 minuta za Partizan, bez učinka, a tokom prethodnih godina pričalo se da ga prati Juventus, kao i još neki drugi veliki klubovi.

"Ne treba on nikome da se dokazuje već da radi ono što najbolje zna. Ekipa i mi smo tu samo servis da mu pomognemo. Kako njemu tako i svima. Drago mi je što je neke stvari shvatio. To su mladi momci, ja ih razumijem jer sam prolazio kroz takav period. Doduše, nisam tako dugo bio u tom 'vakumu', da li ću otići ili ostati. Ovo su nove generacije, telefoni 'rade', neka obećavanja. On je, da kažem, bio malo 'izgubljen', tako da mu kolektiv i Partizan želi sve najbolje. Odlično je odradio pripreme i potrebno je da sačeka njegovih pet minuta. A oni će se pojaviti...", naglasio je Duljaj i dodao da će od protivnika zavisiti na kojoj poziciji - kao napadač, iza dvojice špiceva...

Što se tiče Mateusa Saldanje, za koga je bilo mnogo ponuda i koji još može da ode iz kluba, Igor Duljaj se nada da se u međuvremenu - bar do kraja sezone - ništa neće promijeniti.

"Mnogo je donio ne samo on već i drugi igrači. Fudbalska pijaca pokazuje ko koliko vrijedi. Vidjeli ste da su dvojica igrača Partizana otišli u odlične klubove, u top lige. On je imao mnogo ponuda, bio je i on na slatkim mukama. Klub je odolio tim ponudama, tako da je Saldanja, bar za sada, član Partizana. Nadam se, do kraja sezone", zaključio je Duljaj.

Podsjetimo, Partizanu je zbog jake kiše u četvrtak u Limasolu otkazana "generalna" protiv AEZ Zakakija, dok su prethodno upisali tri pobjede: protiv Boteva (1:0), Aja Nape (4:0) i Mladosti iz Lučana (4:0).