"Da prigrabimo nešto ako nam Borac dozvoli": Zvijezda 09 stiže u Banjaluku, igraće do "posljednje kapi krvi i znoja"

Tim iz Etno-sela Stanišići na startu drugog dijela sezone imaće najteži mogući zadatak - gostovanje Borcu u osmini finala Kupa BiH.

Sa dijametralno suprotnim raspoloženjem zimsku pauzu u bh. fudbalu dočekali su fudbaleri Zvijezde 09 i banjalučkog Borca, koji će na startu drugog dijela sezone ukrstiti koplja na Gradskom stadionu u Banjaluci u nedjelju od 18.30, u okviru osmine finala Kupa BiH.

Tim iz Etno-sela Stanišići premijerligašku trku jesenas je završio na posljednjoj poziciji, te ih na proljeće očekuje žestoka borba za opstanak u bh. prvenstvu. Iako će sve misli biti usmjerene na ostvarenju ciljeva u Premijer ligi BiH, ekipa Darka Milisavljevića prvi takmičarski meč igraće protiv Borca. Banjalučki tim je briljirao jesenas, kraj prvog dijela sezone dočekao kao lider, te kao apsolutni favorit ugostiće Semberce tokom vikenda.

Iza Zvijezde 09 su pripreme koje su odrađene na domaćem terenu. Ekipa nije putovala na pripreme u toplije krajeve, nego je kompletan trenažni ciklus obavila u Semberiji. Zbog svega toga, Milisavljević ne može biti u potpunosti zadovoljan, ali ističe da je njegov tim i u takvim uslovima radio maksimalno, nastojeći da se što bolje pripremi za fudbalske bitke u drugom dijelu sezone.

"Kao i kod svakih priprema, ima dobrih i loših stvari. Imali smo nešto lošije uslove za treniranje jer nažalost nismo išli nigdje na pripreme, pa smo koristili ono što nam je ovdje bilo na raspolaganju. Sigurno da smo imali bolje uslove da bismo odradili nešto više, ali to je - što je", kaže ambiciozni stručnjak iz Srbije na početku razgovora za MONDO.

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09

Na početku sezone nije sve išlo po planovima za Zvijezdu 09. Klub iz Etno-sela Stanišići, nakon odustajanja šampiona Republike Srpske Krupe od plasmana u premijerligaško društvo, dobio je priliku da se vrati u bh. elitu. Selekcija igrača odrađena je zbrzano, nije bilo mnogo vremena, a ni prostora, za planski osmišljen prelazni rok, tako da je igrački kadar nagomilan, igračima i trenerima trebalo je mnogo vremena za upoznavanje i uigravanje, zbog čega je i nastavo veliki bodovni minus u uvodnim mečevima sezone. Tokom zime, otišao je veliki broj igrača, koji nije ostvario zapažen učinak u prvom dijelu sezone.

"Što se tiče igračkog kadra, malo smo ga sada rasteretili u odnosu na prvi dio kada smo imali baš preveliki broj igrača. Od standardnih igrača napustio nas je samo Stefan Veličković, ali imamo tu Luku Jankovića i pridošlicu iz Sarajeva, mladog Enedina Mulalića. Osim njega, imamo još novajlije Danila Šipovca i Luku Malića, sve mladi momci, ali igrali su već Premijer ligu BiH, uklopili su se i na njima je da se izbore na minutažu", kaže Milisavljević, te dodaje:

OMLADINSKA ŠKOLA Upravo momci iz Akademije Zvijezde 09 trebalo bi ubuduće da dobijaju sve više prilika u prvom timu, što je i ranije bila politika kluba koji se često okretao vlastitom igračkom kadru iz omladinske škole. "Klub ima sjajan odnos prema svojoj djeci, odnosno omladinskog školi, što se ne može vidjeti svuda. Zbog toga nije čudo što ta omladinska škola i treneri koji rade sa mladim momcima postižu tako dobre rezultate. Zvijezda 09 je mlad klub, ali se profilisao kao izvoznik mladih igrača. Stvarno ima mnogo talentovane djece, i u kadetima i u juniorima. Uz pravi rad i sjajne uslove trebalo bi da budu budućnost fudbala na ovim prostorima", dodaje 49-godišnji stručnjak iz Kragujevca.

"Stvarno je bilo mnogo problema u prvom dijelu zbog velikog broja igrača, dolazaka i samog ulaska u ligu, gdje do starta sezone nismo znali u kojoj ligi ćemo igrati. Sada je bilo mnogo lakše jer smo zadržali 'kostur' igrača koji je iznio veći dio polusezone. Iskusniji smo, bolje se poznajemo u odnosi na početak sezone i to je dobra stvar. Iako je bilo ponuda za neke igrače, sačuvali smo okosnicu tima. Ukoliko se ukaže baš neka dobra ponuda, možda bi nam dobro došao još jedan igrač. Sa nama imamo i juniore, koji se dokazuju u Premijer omladinskoj ligi, neki su priključeni prvom timu, neki će dobiti šansu u drugom dijelu prvenstva, što je dobro za klub, ali i za ligu."

Nedavno je u novogodišnjoj rubrici za MONDO izdvojio igrače Borca koje bi volio da trenira, a upravo će oni sada stajati nasuprot njegove ekipe u Kupu BiH. Iako su Banjalučani veliki favoriti u nedjeljnom meču, u Etno-selu Stanišići vjeruju da mogu pružiti dostojan otpor "crvenop-plavima".

"Realno, nije moglo teže od Borca. Prvi su na tabeli, skoro cijelu sezonu ne znaju za loš rezultat, ali mi ćemo dati sve od sebe, potruditi se, učiniti sve što je do nas da Borcu maksimalno otežamo posao. Kup je specifično takmičenje, jedna utakmica, a iako igramo u Banjaluci, potrudićemo se ako nam Borac nešto dozvoli da to prigrabimo. Borac je apsolutni favorit, nama prioritet jeste prvenstvo, gdje smo u velikom zaostatku, ali moramo da se borimo utakmicu po utakmicu i tako gledamo na ovaj meč - da se predstavimo u što boljem svjetlu i da se polako pripremamo za utakmicu sa Posušjem."

Duel sa liderom Premijer lige BiH praktično će biti generalna proba pred nastavak takmičenja u Premijer ligi BiH, (17. i 18. februar). Na startu drugog dijela prvenstva rival Zvijezdi 09 biće Posušje, jedan od konkurenata u borbi za opstanak. Iako se Posušaci naizgled nalaze u sigurnoj zoni, na sedmoj poziciji, udaljeni su samo bod od zone ispadanja. Zvijezda je sa 11 bodova "zakucana" za dno tabele, slijede Igman, Željezničar i Tuzla siti sa po 19 bodova, dok bod više imaju GOŠK i Posušje.

"Nama je prvenstvo prioritet i s kim god da igramo, moraćemo da tražimo pozitivan rezultat i bodove, jer smo u baš velikom zaostatku. I ovaj dio je kraći nego prvi, ali tu smo gdje smo. Na nama je da se borimo i damo sve od sebe. Posušje nam je direktan rival, odličan protivnik, sjajan klub sa dobrom ekipom, koja nije doživjela mnogo promjena. Jesu mijenjali trenera, zbog čega će priprema te utakmice da nam bude teža, ali i put od Bijeljine do Posušja. Ali, iz ove pozicije ne možemo, mora da se daje sve od sebe, da igramo do posljednje kapi krvi i znoja da bismo došli do pozitivnih rezultata", zaključio je razgovor za MONDO trener Zvijezde 09 Darko Milisavljević.

