Igrači proviruju iz svlačionice, čekaju trenera, a on otpušten! Priča o Murinju i prstenu - ovo je istina!

Kapiten Rome Lorenco Pelegrini potvrdio da je Žoze Murinjo nakon otkaza u svlačionicu ostavio prsten, ali ne onaj koji su mu igrači poklonili nakon trofeja u Konferencijskoj ligi.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mnogo bure podigla je odluka čelnika Rome da otpuste Žozea Murinja. Kontroverzni Portugalac posvađao se sa Denom Fridkinom, nakon čega mu je uručen otkaz, a na njegovo mjesto angažovan je Danijele de Rosi.

Serijom loših rezultata završen je njegov dvoipogodišnji boravak u Rimu, ne baš slavno i ne na lijep način. Odmah su krenule razne priče po italijanskim medijima, svi su željeli da istraže šta se sve dešavalo na relaciji predsjednik-trener, a pojavila se i informacija da je gospodin "Posebni", odmah nakon što mu je uručen otkaz, u trening centru Rome Trigoriji, u ormariću kapitena Lorenca Pelegrinija, ostavio prsten. Objavljeno je tada da se radi o poklonu koji je Murinjo dobio od igrača za osvojeni trofej u Konferencijskoj ligi, ali je to sada demantovano. Ipak, ne u potpunosti.

"Priča o prstenu je već na neki način poznata. Kada je Murinjo iznenada pozvan od strane Dena Fridkina ujutro 16. januara 2024, mnogi fudbaleri već su bili u Trigoriju i čekali zakazani trening. Vijest se brzo proširila, neko je to očekivao, neko nije. 'Mu' se sastaje sa predsjednikom u razgovoru koji traje 20 minuta, punom neprijateljstva, i na kraju trener napušta tu sobu, crvenog lica, i vraća se u svoj kabinet da se pripremi za odlazak. Želi da napusti Trigoriju što prije i ne želi da pozdravi nikoga", piše specijalizovani magazine Rome, Il Romanista.

Izvor: Nicola Ianuale / Shutterstock Editorial / Profimedia

Priča se zatim nastavlja:

"Igrači u međuvremenu izviruju iz svlačionice, pokušavaju da se okupe iako je trening pomjeren za poslije podne, u očekivanju nekog zvaničnog saopštenja. Čekaju da sretnu trenera, žele da ga pozdrave i porazgovaraju s njim. Kada shvate da on to ne želi, odlaze da ga pozdrave pojedinačno, ali on je hladan i ne dodaje ništa pozdravu. Potežu se razna pitanja. Kada se po podne vrate u Trigoriju na trening, Pelegrini pronalazi na svom ormariću prsten (ne onaj iz Konferencijske lige, već onaj koji su igrači poklonili treneru za 60. rođendan), sa neugodnom porukom koja zvuči otprilike ovako: 'Nadam se da ćeš mnogo pobjeđivati u budućnosti, nadam se takođe da ćeš postati bolji čovjek.' Lorenco je zbunjen i ne može da razumije tu poruku. Iako ga neke odluke nisu ubijedile, ostao je uz trenera do posljednjeg trenutka. Tako, bez razmišljanja, odlučuje da ga nazove."

Ipak, Murinjov odgovor zaledio je kapitena "vučice".

"Rekli su mi da si razgovarao s predsjednikom i rekao mu da je bilo ispravno da me otpusti i dovede De Rosija."

Pelegrini je iznenađen i ljut: "Mister, razočaravaš me. Nikada ne bih pomislio da uradim nešto takvo. Niko me ništa nije pitao, došao sam u Trigoriju jutros misleći da ću se trenirati s tobom. To je jedina istina, slobodan si da vjeruješ u šta želiš, ali nije bilo tako."

Navodno je tada Murinjo popustio i odlučio da se izvini Pelegriniju: "Onda ti se izvinjavam ako sam te uvrijedio, za mene je tu kraj."

Malo ko zna, na primjer, da je čak i s Nemanjom Matićem, nakon telefonskog razjašnjenja, ponovo uspostavio odnos koji je postojao prije njegovog odlaska iz Rome.

Bilo kako bilo, Murinjov mandat u Romi je okončan, sa trofejom u Konferencijskoj ligi i finalu Lige Evrope. Njegov put nastavio je De Rosi, a osim poraza u derbiju od Intera, mladi stručnjak ostvario poprilično dobre rezultate otkako je preuzeo "vruć krompir" od Portugalca.

(MONDO)