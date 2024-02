Marinović pred Tuzla siti: Svaka naredna utakmica je kao finale!

"Proljeće je uvijek zahtjevnije, utakmica je sve manje i manje prilika za osvajanje bodova, kako bude odmicalo prvenstvo pritisak će biti sve veći", rekao je trener Borca pred prvi prvenstveni meč u proljaćnom dijelu sezone.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Nakon odrađenih zimskih priprema i uspješno odrađene kup utakmice fudbaleri Borca u nedjelju će se vratiti prvenstvu BIH u kojem kao aktuelni lider na tabeli PLBIH imaju jasan cilj – osvajanje titula.

Prva u nizu prepreka biće Tuzla siti, kojeg će crveno-plavi dočekati u nedjelju od 17.30 časova, a iako je protivnik trenutno deveti na tabeli sa 19 bodova koliko ima i Igman koji je u zoni ispadanja, u taboru Borca imaju mnogo respekta prema Tuzlacima.

"Poslije Kupa okrećemo s eprvenstvu, dolazi nam Tuzla siti koji je promijenio trenera i koji je odigrao jako dobru utakmicu protiv Veleža. Dolaskom novog trenera promijenili su i način igre, imaju dosta kvalitetnih igrača, to smo vidjeli i na ovoj utakmici. Sigurno nas čeka jedna teška utakmica. Proljeće je uvijek zahtjevnije i teže. Mi ćemo se postaviti tako da nam je svaka utakmica finale. Imamo svoj cilj kojem težimo. Znamo šta nas čeka i ono što mormo da radimo na ovoj utakmici", rekao je pred ovaj duel trener Borca Vinko Marinović i dodao:

"Tuzla siti ima dosta kvalitetnih pojedinaca i trenutno stanje na tabeli nije sigurno pravi odraz njihovog kvaliteta. Uvijek kažem, znam to i iz iskustva, proljeće je zahtjevnije upravo iz razloga da ima manji broj utakmica, svakim kolom se smanjuje mogućnost osvajanja bodova tako da je svaka utakmica teška i kako bude prvenstvo odmicalo biće sve veći pritisak na svima. To možda i daje draž ovom prvenstvu, a ekipa koja bude najbolje, koja to izdrži i ima karakter i kvalitet prva će proći kroz cilj".

Nakon odrađenih priprema kup utakmica sa Zvijezdom 09 bila je dodatna prilika za Marinovića da posloži neke stvari u ekipi.

"Bitno je da smo uspješno završili kup utakmicu i prošli dalje. Najbitnija nam je prva utakmica, ova koju igramo u nedjelju protiv Tuzla sitija i tako se moramo postaviti i jedino tako možemo doći do rezultatza koji priželjkujemo. Pripreme su jedno, to su utakmice na kojima nešto isprobavate, dajete svima šansu, nema onog takmičarskog naboja i sve je drugačije kada počne prvenstvo. Mislim da nam je utakmica u kupu poslužila da vidimo neke dobre i loše stvari, a sigurno će nam trebat svima, ne samo nama, tri, četiri utakmice da uhvatimo ritam. Bitno je da u tom svemu ostvarimo rezultat, to je jako bitno, a kada se dođe do toga vidjećemo koliko imamo kvaliteta i šta smo uradili", rekao je trener Borca.

On se složio da je na posljednjim pripremama imalo malo lakši zadatak jer ekipa Borca nije mnogo mijenjala, za razliku od proteklih prelaznih rokova u kojima je Borac u prosjeku dovodio 10-11 novih igrača. Ove zime stigao je samo golman Marko Milošević.

"Sigurno da je lakše, jer imate period od šest mjeseci gdje je ekipa bila zajedno. Ekipa se polako upoznavala kroz te utakmice, mi smo ljetos doveli veliki broj igrača, bila je to jedna nova ekipa. Sada smo u ovom pripremama pokušali to da nadogradimo. Igrači su se više među sobom upoznali i sigurno je da je bilo lakše jer znamo šta smo trebali da radimo i znamo šta nam treba da budemo bolji. Sigurno je da je bilo lakše jer smo imali igrače koji su iznijeli jesenji dio sezone, samo je Marko došao", rekao je Marinović.