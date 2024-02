Mihina udovica potvrdila: Divan gest Bolonje - isplaćene sve Sinišine plate do kraja ugovora!

"Arijana, ili se dižeš i živiš za sebe i svoju djecu, ili se prepustiš i odlaziš kao Siniša", rečeno joj je kad je potražila pomoć. "Ne poričem, ništa nije kao prije, ali imam divnu djecu i unuku. Odlučila sam da živim", rekla je Arijana, udovica Siniše Mihajlovića.

U nedjelju će biti odigrana utakmica Lacio - Bolonja, veoma važna u borbi za izlazak na međunarodnu scenu, ali sa posebnim značajem - u ime Siniše Mihajlovića. Bivši fudbaler i trener koji je preminuo 16. decembra 2022. godine od leukemije ostavio je neizbrisive uspomene kako u Rimu, tako i u Bolonji, tako da udovica Arijana neće propustiti susret Serije A na "Olimpiku".

"Ovo je Sinišina utakmica", rekla je za "Il Mesađero", "vraćam se na stadion i ponovo se približavam fudbalu od kojeg sam se udaljila. Tu su i moji dječaci koji su strastveni navijači Lacija."

Ponovo se vraćajući sjećanjima, Arijana se prisjetila i dramatičnih trenutaka kada je Bolonja otpustila Sinišu nekoliko mjeseci prije smrti.

"Siniša to nije očekivao i veoma je to teško podnio", objasnila je ona. "Rekao je da se nikada neće povući i da želi da nastavi jer je imao jedinstvenu želju da se bori. Bolonja je izabrala drugi put i ne mogu da im sudim. Ispoštovali su Sinišin ugovor i isplatili sve plate do kraja ugovora. To je bio izuzetan gest koji mi je u trenucima krize pružio sigurnost."

Klub iz Bolonje bio je uz porodicu Mihajlović zajedno sa gradom tokom cijelog dramatičnog puta koji se nažalost tužno završio.

"Predsjednik Saputo, Bergamini, Fenući, Marketi i Di Vajo. Niko me nije zaboravio. Čak je i sa Sabatinijem postojao nevjerovatan odnos. To je poseban klub i poseban grad. Već nam je osvojio srca prije bolesti, a tokom patnje postao je nemjerljiva ljubav: nedjelje u bolnici, patnja na terenu za trening. Sve je to podijeljeno sa divnim ljudima."

Arijana je takođe govorila o psihološkom procesu kroz koji je prošla u ovim mjesecima kako bi prebrodila gubitak ljubavi svog života.

"Profesionalac kome sam se obratila u jednom trenutku mi je rekao: Arijana, ili se dižeš i živiš za sebe i svoju djecu, ili se prepustiš i odlaziš kao Siniša. Ne poričem, ništa nije kao prije, ali imam divnu djecu i unuku. Odlučila sam da živim. Sada viđam prijateljice, bavim se poslovima koje je vodio Siniša, pa imam trenutke krize iz kojih izlazim uz pomoć moje djece", poručila je Mihina udovica.

