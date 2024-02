"Nemojte tu pjesmu da mi pjevate, stanite" Siniša Mihajlović je uvijek plakao kada je čuje

Siniša Mihajlović provodio se rado uz srpsku muziku, a ovo su bile njegove omiljene pjesme

Izvor: MN PRESS, Nemanja Savic/Tomislav Mihajlovic

Siniša Mihajlović proveo je tri decenije u Italiji, tamo zasnovao porodicu, postao fudbalska legenda, ali nikad nije izgubio vezu sa Srbijom, gdje su ostali njegovi roditelji, rođeni brat Dražen, njegovi prijatelji... I ne samo to, već je Siniša često isticao da je ponosni Srbin i provodio se kao da i dalje živi kod kuće. Naravno, uz narodnjake.

"Ma oni ne znaju da se vesele kao mi. Ali snađemo se mi, pustimo ove naše pjesme, napijemo se malo i skačemo po stolovima. Pokažemo im kako to izgleda, mada ne možeš u Italiji da se veseliš kako treba jer oni ne umiju. Ne razumiju te pjesme, ali za našu dušu uvijek ih puštamo", rekao je Siniša Mihajlović u intervjuu za "Kurir".

Nastupao je Siniša Mihajlović sa Zlatanom Ibrahimovićem i na Sanremu i nikad nije krio koja pjesma mu je omiljena. "Mnogo volim Ljubu Aličića, prema tome ona 'Ciganin sam, al' najlepši' i tako... 'Ti ne ličiš ni na jednu'... Ali za to treba da se popije", govorio je Miha.

Nakon Mihajlovićeve smrti u decembru 2022, poslije dugogodišnje borbe protiv raka, njegov prijatelj i bivši saigrač iz Crvene zvezde Dragiša Binić ispričao je dirljivu anegdotu o njihovom druženju. "Mi smo išli jedan kod drugog, družili smo se. On je znao iz Italije privatnim avionom da dođe na slavu kod mene. Volio je mnogo muziku i kafanu. Jedan pjevač nam je snimio kasetu sa desetak pjesama koje smo voljeli da slušamo. Zvao me iz Italije da mu presnimim i pošaljem tamo. Jedan dan me zove, dok je vozio i plače na te pjesme i kaže mi: 'Ubio si me sa ovim'. Bio je u stanju da sjedne u avion da dođe, da napravimo neku žurku i da se vrati", ispričao je Binić.

U toku liječenja od raka, kada se činilo da je Miha pobijedio bolest, gostovao je na televiziji "B92" i takođe govorio o muzici - potresnije nego ikad. Pričao je o pjesmi koja mu uvijek tjera suze na oči, a koja ga uvijek sjeti na njegovog oca, Bogdana, koji je preminuo 2011, takođe poslije duge i teške bolesti.

"Gledam film na TV-u, pa se rasplačem. Kad čujem pjesmu 'Ne klepeći nanulama', to je omiljena pjesma mog pokojnog ćaleta, onda se rasplačem. Moj pokojni ćale je bio Bosanac, on je mnogo volio tu pjesmu, mislim da ju je Nedžad Salković pjevao. Svaki put plačem kad je čujem, to je jače od mene. To je jače od mene, ali nemojte sada da je puštate...", rekao je Mihajlović.

Vidi opis "Nemojte tu pjesmu da mi pjevate, stanite" Siniša Mihajlović je uvijek plakao kada je čuje Siniša Mihajlović u emisiji "Fazoni i fore" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS, Nemanja Savic/Tomislav Mihajlovic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS, Nemanja Savic/Tomislav Mihajlovic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS, Nemanja Savic/Tomislav Mihajlovic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/ariannamihajlovic/printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia/IPP/Albano Venturini Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Milan Vranešević Br. slika: 6 6 / 6 AD

Siniša Mihajlović vjenčao se sa suprugom Arijanom i u Novom Sadu 2005. godine i tada je pjevao Džej Ramadanovski, među zvanicama bio je i Goran Bregović. Svi su voljeli Mihu i on je volio mnoge.

(MONDO - M.Š)