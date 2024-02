"Nadala znam, novaka ne!!" Igrao posljednji EURO za srpsku reprezentaciju, sad je Rafin komšija!

Poznaje Nadala i divi mu se, a govorio je i o Novaku Đokoviću.

Krenuo je iz Pirota i na kraju stigao do Majorke, gdje je i danas! Nekadašnji vezista Crvene zvezde i reprezentacije SR Jugoslavije Jovan Stanković je u ekskluzivnom razgovoru za "Radio Marku" otkrio da je i sada nastanjen na prelijepom španskom ostrvu, a da gaji odlične odnose sa Rafaelom Nadalom!

Stanković je počeo karijeru u Radničkom iz Pirota, pa je poslije odlične sezone u Radničkom iz Niša zaigrao za Crvenu zvezdu. Odatle je otišao u Majorku i na kraju je proveo šest godina u ovom klubu. U karijeri je nastupao i za Olimpik Marsej i Atletiko Madrid, a poslije kraja karijere 2005. godine u Ljeidi trenirao je nekoliko klubova.

Sada je otkrio da je na Majorci upoznao Rafaela Nadala, a da Novaka Đokovića još uvijek ne poznaje.

"I dalje sam na Majorci tu živim i uživam u životu. Gledam sve mečeve Majorke", počeo je on razgovor za "Marku", pa nastavio o tenisu: "Poznajem lično Rafaela Nadala i divim mu se. Novaka Đokovića nisam upoznao, ali to što je takav teniser stigao iz naše zemlje je za veliki ponos", rekao je on ukratko.

Stanković je za reprezentaciju Jugoslavije u velikoj konkurenciji igrao od 1998. do 2000. godine, a nastupao je na posljednjem Euru "orlova" 2000. godine. Skupio je deset nastupa za nacionalni tim, a debitovao je na prijateljskom meču sa Brazilom 1998. godine.

