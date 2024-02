Medvedev vidio Novaka i Rafu, pa se šokirao: Šta će oni tu, gdje su pošli sada?

Danila Medvedeva je zabavio, ali ga je i ostavio u čudu selfi Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Izvor: Instagram/djokernole/XReem Abulleil

Rafael Nadal i Novak Đoković su oduševili svjetsku sportsku javnost kada su objavili zajednički selfi iz aviona za Ameriku. Dva stara i velika rivala našla su se u istom avionu, a obojica su letjela u SAD i pripremili za turnire u Indijan Velsu i Majamiju.

Indijan Vels počinje za nedjelju dana, a prije odlaska u Kaliforniju na "pustinjski slem" Novak je našao vremena da pogleda meč Inter Majamija i LA Galaksija i uživa u golovima Lionela Mesija i Dejana Joveljića, a sama slika sa Nadalom zbunila je jednog od najboljih tenisera današnjice.

Danil Medvedev je poslije finala na Australijan openu propustio turnir u Roterdamu, a kada je vidio da Nadal i Đoković tako rano idu u Indijan Vels nije mu bilo jasno šta se dešava.

"Kao prvo, bio sam iznenađen. Gdje idu tako rano, Indijan Vels? Zašto tako rano? Zabavno. Pretpostavljam da nisu sigurno razgovarali jedno sa drugim da bi izabrali isti let i da je to bilo iznenađenje za njih. Kada vidiš drugog tenisera u avionu, to je lijepo iznenađenje. Pogotovo oni, koji su rivali oko 20 godina. Tako da je to zabavna fotografija", rekao je harizmatični Rus.

Medvedev će zajedno sa ostatkom tenskog krema nastupiti na oba turnira u Americi, a kao specijalista za tvrde podloge od njega se očekuje odličan rezultat prije početka sezone na šljaci.

(MONDO, N.L.)