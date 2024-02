Vlado Jagodić: Posušje dominantnije u sredini, Denis Ćorić: Klupa donijela prevagu protiv Sloge

Trener Sloge Vlado Jagodić, kao i njegov kolega sa posuške klupe Denis Ćorić, složni su u ocjeni da će odluka o putniku u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine da padne u revanšu za 14 dana u Modriči.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Iz dvojke u keca!

To je bio epilog prve utakmice četvrtfinala Kupa BiH između Posušja i dobojske Sloge - 3:2 (0:1)

Sloga je vodila u Posušju golom Luke Božičkovića, domaćin je početkom nastavka napravio preokret pogocima Karla Kamenara i Leonarda Petrovića, potom je uslijedilo novo izjednačenje Dobojlija, a strelac je bio Dejan Vidić, da bi u posljednjem minutu sudijske nadoknade Andro Babić bombom osigurao pobjedu hercegovačkoj ekipi..

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Šef struke Dobojlija Vlado Jagodić najprije je čestitao domaćinu na zasluženoj pobjedi, rekavši da njegova ekipa, posebno u veznom redu, nije bila na visini zadatka.

"Vidjelo se da smo došli da se ne zalijećemo u Posušju koje je slavilo u prethodna tri kola i to bez primljenog gola. Čekali smo šansu i dočekali. Ambijent je bio dobar, kao i teren, ali mi je žao što nismo bili bolji u polju pri vođstvu od 1:0. To je ključ. Dozvolili smo rivalu da napravi preokret u drugom poluvremenu, a onda smo došli do spasonosnog gola zahvaljujući lucidnošću Dejana Vidića. Da smo bar ostali neporaženi, međutim, to nismo igrom zaslužili, posebno na sredini terena. Protivnik je bio mnogo dominantniji. Opet, ima vremena, ovo je samo bilo prvo poluvrijeme. Bilo bi dobro da smo izvukli pozitivan rezultat i nije dobro što smo izgubili, ali 3:2 rezultat je opravdao susret. Imamo revanš, još jednom čestitam domaćinu i hvala na korektnosti, uzvratićemo istom mjerom. Izgubili smo danas, ali jedan poraz ne čini katastrofu", rekao je Jagodić.

Izvor: Facebook/NK GOŠK

Njegov kolega iz Posušja Denis Ćorić takođe je uputio četstitke svojim igračima, na kako je rekao, fantastičnih 90 minuta, naglasivši da su "rezervisti najzaslužniji što imaju gol prednosti" pred revanš.

"U prvom dijelu nije bilo onako kako smo željeli, u poluvremenu smo napravili neke 'rošade' i klupa je donijela pobjedu - tri gola su postigli igrači s klupe, koji su donijeli novu dimenziju i novu energiju u igri. Ovo je pobjeda cijelog kolektiva, ali imamo još drugo poluvrijeme u Modriči. Dobra stvar je što imamo gol prednosti, ali tamo će se sve riješiti", istakao je Ćorić.