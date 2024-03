Srbija u grupi smrti na Evropskom prvenstvu: Velikan i selekcija u usponu udaraju na "orliće"

Velika Njemačka i Portugal koji je u usponu su rivali Srbije, a naš tim mora da bude prvi u grupi kako bi bio siguran u prolazak dalje.

Mlađe selekcije reprezentacije Srbije su dobile rivale na Evropskom prvenstvu. Selekcija do igrača do 20 godina će od 10. do 21. jula ove godine igrati na Euru u Sloveniji, a naš tim se našao u jakoj grupi sa Njemačkom, Portugalom i Grčkom. Selektor Đorđe Teodorović je istakao da je sama pozicija u trećem šeširu garantovala težak posao za naš tim.