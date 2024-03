Sloga zvanično predstavila novo pojačanje: Veselinović se vratio kući

Mladen Veselinović se vratio kući, dok će Momčilo Mrkaić još morati sačekati na debi u dresu Sloge.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Mladen Veselinović (31) nekadašnji fudbaler Modriča Maksime, Sloge iz Doboja, sarajevskog Željezničara, Borca, Slobode i Tuzla sitija ima novi klub.

Iskusni vezista kao slobodan igrač potpisao je ugovor sa Slogom iz Doboja.

Trener Sloge Vlado Jagodić rekao je kako ga ovaj transfer raduje te je Veselinoviću poželio dobrodošlicu.

„Mladen je krenuo iz Sloge i napravio izuzetno dobru karijeru. Njegov povratak u ovom trenutku me jako veseli i mislim da je to dobar potez obje strane. Mislim da ćemo mi u Mladenu dobiti pojačanje na poziciji gdje nismo baš pokazali da smo moćni kao što smo bili, a druga stvar, ja smatram da će i njemu ovo dobro doći da napravi jedan dobar iskorak. On je u godinama kada je najzreliji i siguran sam da nije pokazao sve što može. Ja vjerujem da smo u Mladenom, i u Mrkaiću (op.a Momčilo Mrkaić) koji još nije stekao pravo igranja, na putu da upotpunimo ekipu kako sam ja želio. Od Mladena očekujem da odigra ono što zna i može. Veoma je iskusan i taktički te tehnički obrazovan. Nadam se da će naša saradnja biti popraćena dobrim rezultatima.“, poručio je Jagodić.

Veselinović se prije svega zahvalio Jagodiću na lijep riječima te poručio kako mu je drago što se vratio kući nakon 12 godina.

„Drago mi je što sam se nakon 12 godina karijere vratio kući. Nadam se da ću pomoći ovim momcima da ostvarimo dobar rezultat. Ova ekipa ima potencijal i nadam se da ćemo zajedno uz pomoć publike što bolje 'izgurati' u nastavku prvenstva“, rekao je Veselinović.

Inače, on je posljednji angažman imao u ekipi Kiziljara u kom je proveo godinu dana. Osim u BiH, Veselinović je nastupao i u inostranstvu. U Češkoj je nosio dres Mosta i Viktorije iz Plzenja u koju je 2013. godine stigao upravo iz Sloge.