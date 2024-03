Rožman pred sarajevski derbi: To je ona utakmica koju svi žele igrati!

“Svaka sljedeća utakmica nam je šansa da dokažemo da možemo biti bolji", rekao je trener Sarajeva Simon Rožman.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Vječiti sarajevski derbi u kojem će se sastati Željezničar i Sarajevo igra se u nedjelju u 18.45 na Grbavici, a biće ovo treća utakmica u osam dana za ekipu Simana Rožmana, koja je u srijedu remizirala 0:0 sa Borcem u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BIH.

"Vjerujte da igrači najviše vole utakmice, štaviše to je i njima bolje. Spremni smo na to, spremni smo na taj ritam. Rekao sam već da će svi imati šansu i da je na njima da se dokažu, hoće li igrati više ili manje. Reakcija ekipe je bila dobra, potrošnja je bila veća nakon utakmice protiv Zvijezde. Mislim da smo zaslužili više nego što smo dobili, to nas je i poremetilo, ali kako god. Ekipa je odreagovala na dobar način. Svaka sljedeća utakmica nam je šansa da dokažemo da možemo biti bolji", rekao je Rožman.

"Sljedeća utakmica je ona koju svi žele igrati, znamo svi šta ovaj derbi znači, ali kao uvijek, za prvih 11 ćemo se odlučiti prije utakmice. Za one za koje mislimo da su najspremniji i da mogu odgovoriti na sve što će se dešavati na terenu. Strategija kako želimo je jasna. Igrači su zdravi, spremni i motivisani. Svaka sljedeća utakmica nam je šansa da se pokažemo u boljem svjetlu i da idemo prema zadnjoj trećini prvenstva u boljoj atmosferi", dodao je Rožman.

Njegova ekipa nije najbolje krenula u drugi dio sezone. Nakon što je na penale eliminisala Slobodu u osmini finala Kupa BIH, upisala je prvenstvene poraze od Širokog Brijega i Zvijezde 09, da bi potom odigrala bez golova sa Borcem u prvom meču četvrtfinala Kupa BIH.