Sve o četiri penala za Zvezdu i Partizan! Tri su dosuđena, a jedan... Zdravko Jokić objasnio odluke!

Nekadašnji sudija Zdravko Jokić govorio o kaznenim udarcima na mečevima Zvezde i Partizana.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Srbija se sprema za fudbalski "vječiti derbi", a prethodno kolo u Superligi Crvena zvezda i Partizan su obilježili pobjedama. Crveno-bijeli bili su bolji od TSC-a u Bačkoj Topoli (3:1), dok je Partizan istim rezultatom u Humskoj savladao Železničar iz Pančeva. Za tim Vladana Milojevića dosuđena su dva, a za tim Igora Duljaja jedan penal - o svemu tome, kao i nedosuđenom penalu koji su tražili igrači Partizana govorio je nekadašnji sudija Zdravko Jokić.

Gostujući u emisiji pregled kola na televiziji Arena sport Zdravko Jokić je govorio o sve četiri sporne situacije koje su se dogodile na mečevima dva najtrofejnija srpska kluba. Analizirao je penal koji je Miloš Vulić napravio nad Gelorom Kangom, a zatim i kazneni udarac koji je dosuđen nakon prekršaja Gorana Antonića nad Piterom Olajinkom. Kod prve situacije bilo je mnogo više spornih detalja.

"Sudija pokazuje igru rukom, međutim ima i još jedan kontakt nogom prije toga. Na stopalo Kangine lijeve noge ide Vulić, a potom u padu ruka klizi po travi. Instrukcije kažu da to nije ruka podrške, ona ide ka lopti, a ne lopta ka ruci. Ruka je evidentna, ali je za sudiju bilo teže da vidi kontakt nogom. On je sve to gledao s leđa. Obje stvari su prekršaj", rekao je Zdravko Jokić i prokomentarisao drugi penal:

"Kod svih centaršuteva cijeni se da li je lopta dolazila u prostor napadača. Ova lopta je išla u igrajući prostor napadača, koji je guranjem s leđa smaknut od lopte. U skoku ne treba jak kontakt da bi se igrač izbacio iz ravnoteže. Bilo je guranje sa obje ruke."

Stručni konsultant televizije Arena sport za sudijske odluke u srpskom i evropskom fudbalu analizirao je i dvije sporne situacije u Humskoj. Glavni arbitar meča dosudio je kazneni udarac u prvom dijelu meča, nakon intervencije kolega iz VAR sobe, dok u nastavku igre nije pokazao na bijelu tačku zbog igranja rukom igrača Železničara iz Pančeva. Prvo se analizirala situacija u kojoj je oboren raspoloženi Samed Baždar.

"Sudija je bio u veoma dobrom položaju, ali je prvo došlo do sudara potkoljenica. U posljednjoj fazi, kada igrač ispucava loptu, kači igrača po stopalu. to je sudiji bilo teško da uoči. Vrhom kopačke kači igrača Partizana, sudiji je bilo teško, VAR je analizirao i on je promijenio odluku", rekao je Zdravko Jokić: "Vidite šta je ovdje bilo, saigrača je udarila u stopalo, pa se odbila u igrača kojem je ruka u prirodnom položaju. Kada se to desi nema penala."

Podsjećamo, Partizan i Crvena zvezda su pobjedama u 23. kolu Superlige nastavili šampionsku trku, a o lideru prvenstva odlučivaće u narednom meču! Zvezda je domaćin najvećem rivalu u subotu od 17.00, na najvećem srpskom stadionu. Karte su gotovo rasprodate, pa nas očekuje pravi spektakl u "vječitom derbiju".