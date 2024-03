"Zmajice" dobile rivale u kvalifikacijama za EURO 2025!

BiH zna ko stoji na putu do baraža.

Izvor: FS BiH

Ženska fudbalska reprezentacija BiH saznala je ovog utorka imena rivala u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope koje će se naredne godine igrati u Švajcarskoj.

U jednoj od kvalifikacionih grupa Lige nacija B, igračice Samire Hurem će ukrstiti koplja sa Portugalom, Sjevernom Irskom i Maltom, a tri ekipe iz grupe steći će pravo nastupa u baražu.

"Zmajice" su nedavno, u dvomeču sa Švedskom, propustile priliku da se plasiraju u elitnu, A diviziju Lige nacija, pa će za eventualni nastup na kontinentalnoj smotri morati da se izbore kroz niži rang.

"Mogli smo izbjeći Portugal jer je to najbolja ekipa iz prvog šešira, ali nećemo se predati. Sigurna sam da ćemo pobijediti ostale protivnike u grupi. Naša reprezentacija će u ovim kvalifikacijama tražiti svoju šansu preko druge pozicije i na to ćemo se fokusirati, kako bismo ostvarili cilj i došli do baraža za EURO", prenio je sajt FS BiH riječi selektorke Samire Hurem.

Važno je napomenuti da će bh. igračice, ukoliko u ovoj grupi završe kao prvoplasirane, izboriti nastup u A diviziji, dok postoji mogućnost da se kao trećeplasirane presele i u nižu, C diviziju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)